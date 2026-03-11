СМИ сообщили о задержании экс-депутата Куванычбека Конгантиева. Предположительно, задержали его по подозрению в коррупции и незаконном обогащении.

Накануне Куванычбек Конгантиев сдал свой мандат. Это совпало с публикацией об активах депутата — якобы на своего телохранителя он записал 135 объектов недвижимости, а на мать 34. Также сообщали о его связи с сыном экс-главы ГКНБ Камчыбека Ташиева Таймурасом, которого в народе называют «Томас».

Куванычбек Конгантиев — сын экс-генпрокурора Камбаралы Конгантиева и племянник экс-главы МВД Молдомусы Конгантиева. Молдомуса Конгантиев возглавлял МВД при втором свергнутом президенте Курманбеке Бакиеве, тогда генпрокурором был его брат Камбаралы. В том же кабмине были и Камчыбек Ташиев — как глава МЧС — и нынешний президент Садыр Жапаров — как глава Агентства по борьбе с коррупцией.