Отставка Камчыбека Ташиева грозит «кустуризацией» всей его обширной клиентеле (круг зависимых сторонников). Отнимать активы у его соратников пока не начали, но условия для этого уже создаются: бизнес-партнеру семьи Ташиева Канатбеку Абдыкадырову не разрешили покинуть Кыргызстан. «Клооп» решил вспомнить, что и где принадлежит окружению экс-главы ГКНБ.

Камчыбек Ташиев в должности главного силовика запомнился борьбой с криминалом, «возвратом» приватизированного с нарушениями имущества и «кустуризацией». Этим словом при Жапарове и Ташиеве назвали практику, когда владельцы незаконно нажитого имущества платят отступные, чтобы остаться на свободе. Отступные переводились не прямо на счет Минфина, а на специальный счет ГКНБ, которым управлял Ташиев.



Бизнесмены и бывшие чиновники лишались своих активов после заведения уголовных дел. Официально сообщалось, что их собственность национализирована. Но расследователи «Клоопа» и Temirov Live не раз выясняли, что имущество этих людей оказывалось в частной собственности приближенных Ташиева. Происходило это обычно в момент, когда прежние владельцы сидели в СИЗО ГКНБ.

Теперь, после распада тандема с Садыром Жапаровым и отъезда Камчыбека Ташиева из страны, бумеранг новой кустуризации может ударить по бенефициарам политики главного силовика страны. Насколько быстрой будет эта карма, неизвестно, но в том, что президент постарается отобрать активы у окружения экс-главы ГКНБ, сомнений мало. Садыр Жапаров все пять лет последовательно лишал ресурсов тех, у кого был хоть малейший шанс в будущем претендовать на власть. И делал это при помощи Ташиева.

Шайырбек, Тай-Мурас и другие

В 2023 году в Бишкеке сотрудниками ГКНБ был расстрелян криминальный авторитет Камчы Кольбаев. После его убийства многих бизнесменов обвинили в финансировании ОПГ Кольбаева и задержали (насколько эти обвинения были обоснованы, вопрос дискуссионный: не платить за «крышу» при Кольбаеве иногда было просто невозможно).

Среди обвиненных в финансировании ОПГ был бизнесмен Азрет Боотаев — владелец дорогой недвижимости и месторождения золота Насоновское в Чуйской области. После задержания Боотаева сотрудниками ГКНБ он лишился не только недвижимости, изъятой в доход государства. Его месторождение перешло к частной компании «Консульере групп» друга Камчыбека Ташиева Айбека Алыбаева. Переход прав собственности случился в то время, когда бывший владелец сидел в СИЗО ГКНБ.

Еще один случай обогащения приближенных Ташиева связан с задержанием Госкомитетом нацбезопасности бывшего «хана Оша» — экс-начальника милиции Жалила Атамбаева, которого обвиняли в незаконном обогащении. Его заправочные станции стали продавать ГСМ под брендом Акылбека Маматова. Он владелец крупнейшей сети заправок в стране Red Petroleum и еще 17 компаний. Маматов вместе с Ташиевым состоит в правлении Кыргызского футбольного союза. В 2024 году Маматов стал владельцем нефтебазы семьи Ташиева. «Клооп» рассказывал, что до этого нефтяные компании Акылбека Маматова неоднократно выигрывали гостендеры, нарушая законы. Правоохранители на расследование об этом не отреагировали.

Но нельзя сказать, что реакции на расследования СМИ про обогащение приближенных Ташиева не было совсем. После них журналисты подвергались репрессиям со стороны государственных органов — в том числе, со стороны ГКНБ.

Например, редакция Temirov Live обнаружила, что компания «Регион Ойл», связанная с братом главы ГКНБ Шайырбеком Ташиевым, за три дня получила 37 млн сомов прибыли от перепродажи мазута государственной «Кыргыз Петролеум Компани». После этого расследования МВД обыскало редакцию. На ее основателя Болота Темирова возбудили четыре уголовных дела и по надуманным причинам депортировали из страны.

А окружение Ташиева продолжало обогащаться. После того как он возглавил спецслужбу, его сын Тай-Мурас Ташиев стал успешен в госзакупках. Его компания «Мока Групп» начала выигрывать государственные тендеры. Компания «Томас и Ко» (Томасом называют Тай-Мураса Ташиева), замдиректора которой представлялся Таймурас Ташиев на выборах в горкенеш Джалал-Абада в 2021 году, также выигрывала государственные закупки на десятки миллионов сомов.

Тай-Мурас Ташиев стал успешен не только в гостендерах. Компании «Тез жол» и «Жагалмай», где он был соучредителем, строили объездную платную дорогу в Узгене. Одним из соучредителей в «Жагалмай» был экс-министр транспорта Нурлан Сулайманов, которого обвиняли в злоупотреблении должностным положением. После расследования Temirov Live об этом Тай-Мурас Ташиев объявил о выходе из проекта строительства дороги.

Племянники экс-главы ГКНБ, Толкунбек Каныбеков и Сыймык Тыныбеков, тоже зарабатывают на госзаказах. 2 декабря 2025 года их компании «Железобетон строй» и «Тез Жол» подписали с Минтрансом и Нацагентством по инвестициям соглашение об участии в строительстве альтернативного тоннеля «Келечек» на перевале Тоо-Ашуу. Общая стоимость строительства $640 млн. Стоимость 1 км тоннеля министр транспорта еще 10 лет назад оценивал в $60-65 млн.

Приближенный брата главы ГКНБ Шайырбека Ташиева, экс-депутат парламента Жусупбек Коргонбай уулу в 2022 году стал владельцем угольного карьера, захваченного ранее путем подделки документов. Попытки семьи основателя этого бизнеса вернуть карьер через суд успехом не увенчались. В парламенте Коргонбай уулу активно поддерживал Камчыбека Ташиева. Ему принадлежат компании «КейДжи Восток Сервис», «КОК-ЖАТЫК», он также связан с ОсОО «Мармара Стоун». Кроме этого, журналист Ыдырыс Исаков рассказывал, что Коргонбай уулу строит новый рынок в Ноокатском районе.

Футболисты, строители, базаркомы

«Успешными бизнесменами» становились не только родственники главы ГКНБ, но и его друзья.

В 2023 году власти начали против «Клоопа» репрессии. Это произошло после выхода расследования о футбольной академии «Барселона» в Джалал-Абаде, которую строила компания «ЖалГрупп Азия». Ее учредителями являются друзья Камчыбека Ташиева Айбек Алыбаев и Канатбек Абдыкадыров, а также шурин Садыра Жапарова Ракатбек Асанбаев.

Позже выяснилось, что под эгидой строительства второй футбольной академии «Барселоны» (в Бишкеке) друг Камчыбека Ташиева Айбек Алыбаев строит одноименный многофункциональный жилой комплекс «Барселона» на государственной земле. В строительство ЖК вовлечены компании родственников и приближенных Камчыбека Ташиева. Это фирмы «ЖалГрупп Азия», «Консульере Групп», «Мурас Глобал Азия», «Железобетон Строй», «ГСА «Ресурс Строй Компани», «Строительная компания «Хай Тиэн» в Кыргызской Республике».

В прошлом Айбек Алыбаев был заместителем управляющего делами президента Курманбека Бакиева. Как и Бакиев, Алыбаев после апрельской революции 2010 года сбежал из страны и долгое время жил в Европе.

После прихода к власти Камчыбека Ташиева Алыбаев вернулся в Кыргызстан и быстро оброс активами. В 2025 году в соцсетях распространилась информация, что Камчыбек Ташиев приобрел 10% акций словацкого футбольного клуба «Тренчин». Айбек Алыбаев опроверг это и заявил, что акции словацкого клуба приобрела его компания Muras United. Примерно тогда же выяснилось, что сын Камчыбека Ташиева Эмир-Хан Кыдыршаев заключил с клубом «Тренчин» контракт. Ранее Эмир-Хан был капитаном кыргызстанской молодежной сборной по футболу. Директором Muras United источники «Кактус Медиа» называют Канатбека Абдыкадырова. Это давний бизнес-партнера семьи Камчыбека Ташиева и вице-президент Кыргызского футбольного союза.

У Ташиева есть еще один друг (и как выяснилось, родственник), Женишбек Токторбаев. Он был депутатом парламента от связанной с Ташиевым партии «Ата-Журт Кыргызстан», а потом стал мэром Оша. Государственная должность не помешала ему заниматься бизнесом. Компания «Бест хаус гранд», которой косвенно владеет Токторбаев, строит для Государственной ипотечной компании 10 жилых комплексов в Джалал-Абадской области и в Оше.

«Бест хаус гранд» зарегистрирована в Джалал-Абаде на улице Токтогула, 51. Там ранее находилось здание областного управления ГКНБ. В 2023 году здание с землей перешло во владение Канатбека Абдыкадырова. Он построил на этом месте 9-этажный жилой дом. Возвела его «Строительная фирма «ЛЕГИОН», которая принадлежит приближенному Токторбаева.

Командная работа приближенных Ташиева по обогащению за счет административных ресурсов подтверждается еще одной историей. Летом 2025 года мэрия города Оша, которую возглавлял Женишбек Токторбаев, вынуждала торговцев частного рынка «Келечек» и других рынков в центре города переехать на новый базар, расположенный на окраине. Территории старых рынков могут отдать под застройку Государственной ипотечной компании. Компенсаций за потерянные торговые места торговцам не дали, а места на новом рынке предложили выкупать за свой счет. Одним из тех, кто зарабатывает на этой схеме, стал неформальный совладелец нового рынка, депутат городского кенеша Оша Замирбек Толубаев. Это друг Шайырбека Ташиева (брата экс-главы ГКНБ) и партнер его сына Элмирбека Кыдыршаева в компании «Дос Гидро».

Фактическим владельцем второго по величине рынка в Кыргызстане — «Кара-Суу» — стал при Жапарове-Ташиеве базарком Нурбек Эргешов. По словам торговцев рынка, Эргешов постоянно требует с них «долю», портит и отбирает их имущество, угрожает им и даже избивает. Все это он делает, прикрываясь именем Камчыбека Ташиева. Чтобы построить на территории рынка торговый центр, Эргешов подписал договор о частно-государственном партнерстве с компанией своей матери «Торговый рынок Кара-Суу».

При этом Камчыбек Ташиев преподносил себя в обществе как щедрого благотворителя. После назначения главой ГКНБ он раздарил нуждающимся десятки машин, квартир и домов. На какие средства были куплены эти подарки, неизвестно.

До прихода к власти семья Ташиевых владела телеканалами «Регион ТВ» и «Нур ТВ», сетью заправок «Томас», нефтебазой в Джалал-Абаде (Манас). В 2025 году Ташиев продал нефтебазу своему партнеру Акылбеку Маматову. Тогда глава ГКНБ заявил, что на вырученные от продажи базы деньги он построил роддом в своем родном Сузакском районе.

Отбирал и для Жапарова

Конфискуя активы у богатых людей, обвиненных по уголовным статьям, Камчыбек Ташиев не забывал и о своем друге Садыре Жапарове. Приближенные и родственники президента становились владельцами имущества бизнесменов, задержанных ГКНБ.

Экс-премьер Кубанычбек Жумалиев, с которого началась кампания по «кустуризации», также был задержан сотрудниками ГКНБ в 2021 году по обвинениям в коррупции. Жумалиев владел многомиллионными активами, в том числе цементным заводом. После задержания спецслужбой Жумалиев заявил, что отдал завод государству. Но вскоре выяснилось, что завод переписан на частную компанию человека, приближенного к управляющему делами президента Каныбеку Туманбаеву. Это произошло, когда Жумалиев сидел в СИЗО ГКНБ.

В 2023 году приближенный Туманбаева перепродал цементный завод Жумалиева компании китайского бизнесмена уйгурского происхождения Хабибуллы Абдукадыра. Он был бизнес-партнером и сватом таможенного короля Райымбека Матраимова, а сейчас ведет бизнес с друзьями сына президента Жапарова.

В том же 2023 году, после расстрела кримавторитета Камчы Кольбаева сотрудниками ГКНБ, ведомство Ташиева задержало ряд бизнесменов, которых обвинили в финансировании ОПГ Кольбаева. Через год стало известно, что активы задержанных перешли к приближенным президента Садыра Жапарова. В частности, рынок «Мадина», завод ЖБИ, Камвольно-суконный комбинат и спортивно-развлекательный «Сан сити» в Бишкеке.

Еще одним из этих активов стал Кара-Балтинский завод ЖБИ. Он принадлежал бизнесмену Шаршенбеку Абдыкеримову, а потом — названному сыну таможенного короля Райымбека Матраимова. После возбуждения уголовных дел против Абдыкеримова и Матраимова завод перешел к сыну друга Садыра Жапарова Азату Бурканову и внучатому племяннику бывшего президента Аскара Акаева.

Активы перепали также тем, кто помог прийти к власти Садыру Жапарову. Строителю Адылбеку Асанову, который в 2020 году угрожал депутатам парламента, что «порвет за Жапарова», если те не проголосуют за его избрание премьер-министром, достались лакомые земельные участки в городах Бишкек и Ош. Ранее их владельцы тоже задерживались ГКНБ и привлекались к уголовной ответственности со стороны других правоохранительных органов.

В 2021 году ГКНБ задержал экс-мэра Азиза Суракматова. После того, как чиновник откупился от уголовной ответственности, «Клооп» узнал, что невестка Жапарова Бурул Кыштобаева вошла в семейный бизнес Суракматовых.

Родная сестра президента Райкан Джапарова зашла в бизнес сына владельца крупнейшего рынка в Центральной Азии «Дордой» Аскара Салымбекова. Это произошло после того, как родного брата главы «Дордоя» и держателя многочисленных активов задержали сотрудники ГКНБ.

Но окружению Жапарова, в отличие от окружения Ташиева, «кустуризация» вряд ли грозит.