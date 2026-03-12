

Карты, деньги, два Камчы

В середине марта в соцсетях опубликовали очередной ролик про депутата Шайырбека Ташиева, брата отправленного в отставку президентом Камчыбека Ташиева, еще недавно возглавлявшего ГКНБ. Однако, вопреки уже сложившейся за пару месяцев тенденции со сливами — когда после публикации видео и прослушки депутаты, связанные в Ташиевым, сдают мандаты — его брат все еще остается депутатом.

Кольбаев, казино, миллион долларов и Азим Рой

В видео, опубликованном в соцсетях, утверждается, что брат экс-главы ГКНБ Шайырбек Ташиев разговаривает с экс-депутатом Жусупбаем Коргонбай уулу, оба они фигурировали в расследовании «Клоопа» о рейдерском захвате угольного карьера. Жусупбек Коргонбай уулу уже подтвердил журналистам, что это реальный разговор.

На видео Жусупбек Коргонбай уулу, сидящий за столом, спрашивает у напротив сидящего собеседника, правда ли, что он задолжал казино $1,3 млн. Собеседник на видео, похожий на Шайырбека Ташиева, подтверждает эту информацию и уточняет, что реальная сумма долга — $1 млн 320 тысяч.



Ранее об этом писал журналист Болот Темиров, выдворенный из Кыргызстана после расследований о семье Ташиевых, в том числе Шайырбеке.

Далее Коргонбай уулу на видео проговаривает разную информацию и снова и снова просит мужчину, похожего на Ташиева эту информацию подтвердить. И собеседник все подтверждает.

Так Коргонбай уулу рассказывает, что после их с Шайырбеком Ташиевым проигрыша в казино ему звонил кримавторитет Камчыбек Кольбаев (сотрудники ГКНБ застрелили Кольбаева 4 октября 2023 года по приказу Камчыбека Ташиева). По словам Коргонбай уулу, Кольбаев сказал ему во время созвона, что знает о том, что делали он и Шайырбек Ташиев в Грузии. Кольбаев предлагал Коргонбай уулу встретиться, заявив, что у него есть видео-доказательства и если они не выплатят долг перед казино, то «будет революция».

По словам Коргонбай уулу, он закрыл свой долг в $150 тысяч, и после просьбы Кольбаева поделился с ним номером телефона Шайырбека Ташиева.

«Ты говорил с ним, верно? Говорил. После разговора Кольбаев позвонил Азиму Рою (предприниматель со связями в преступном мире, был близко знаком с Кольбаевым — прим. ред.) в Грузию, это к нему пришло видео [как Ташиев и Коргонбай уулу играли в казино]», — рассказывает Коргонбай уулу.

Коргонбай уулу утверждает, что Кольбаев пообещал выплатить $400 тысяч долга и потом решить этот вопрос с Шайырбеком Ташиевым.

«Потом вы сами друг с другом решили этот вопрос, не так ли? Твой долг в Грузии закрыт», — задал Коргонбай уулу вопрос мужчине, который похож на Ташиева. Его собеседник ответил, что долг закрыт «до тыйына».

Далее Коргонбай уулу рассказал о том, что позже ему звонил и глава ГКНБ Камчыбек Ташиев — так как видео из казино все же было опубликовано (скорее всего речь идет о публикации журналиста Болота Темирова — прим ред). Глава ГКНБ сказал, что за произошедшее понесет ответственность именно Коргонбай уулу. Политика пригласили в ГКНБ, где Ташиев якобы сказал ему: «Ты не подходишь нашему политическому курсу» и потребовал сдать мандат. Сдав мандат, Коргонбай уулу уехал в США.

Жусупбек Коргонбай уулу утверждает, что Камчыбек Ташиев угрожал ему даже после отъезда в США.

Нефтебаза и украшения для жены за $37 000



Ранее в соцсетях публиковались и другие видео о Шайырбеке Ташиеве — в одном якобы он говорил с Коргонбай уулу о том что поддержит его, а вот в более раннем ролике от 28 февраля обсуждалась нефтебаза. В этом видео якобы Ташиев говорит о приобретении базы на 6 гектарах земли и планах построить завод Pepsi-Cola в Джалал-Абаде. Мужчина, которого в видео называют Ташиевым, сказал, что нефтебаза — это его личный бизнес, а нефтезавод принадлежит его брату. Имя брата не озвучивается.

Также мужчина говорит собеседнику, что купил своей супруге бриллиантовые серьги за $25 000 и кольцо — за $12 000. Потом он сообщает собеседнику, что жена Акмата Келдибекова позавидовала его жене, увидев подарок.

Ролики против Ташиева — это только часть распространяемой информации о возможных нарушениях приближенных экс-главы ГКНБ Камчыбека Ташиева. Ранее после опубликованных видео ушел в отставку замглавы правительства Бакыт Торобаев, сдали свой мандат депутаты Кундуз Сулайманов и Куванычбек Конгантиев.

В соцсетях распространилось видео об активах Конгантиева — якобы он записал на своего телохранителя 135 объектов недвижимости, а на мать 34. Авторы видео сообщили, что Конгантиев будучи председателем Бишкекского горкенеша и главой земельной комиссии получал от мэрии столицы землю под социальное строительство, а затем добивался изменения статуса территории. После этого на выделенных под строительство соцобъектов территориях начинали возводить офисные здания, а сами земли переходили в аренду на 49 лет.

Также в видео сообщали о его связи с сыном экс-главы ГКНБ Камчыбека Ташиева Таймурасом, которого в народе называют «Томас». Конгантиева задержали 10 марта по подозрению в незаконном выводе земель через аффилированных лиц.



Шайырбек Ташиев пока не сдал мандат. Еще в феврале, после того, как Садыр Жапаров уволил брата Камчыбека Ташиева с поста главы ГКНБ Шайырбек говорил, что не из пугливых и от мандата не откажется.