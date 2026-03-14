Согласно официальным данным, ЦИК досрочно прекратила полномочия Шайырбека Ташиева на основании личного заявления депутата парламента. При этом, еще в феврале, после того, как президент Садыр Жапаров уволил брата политика Камчыбека Ташиева с поста главы ГКНБ Шайырбек Ташиев заявлял, что он не из пугливых и от мандата не откажется.

Сдаче мандата предшествовал допрос Ташиева в МВД и так называемые информационные сливы в соцсетях в адрес политика. Пока неизвестно, возбуждено ли уголовное дело в отношении Шайырбека Ташиева.

Сам Ташиев заявил, что сдал мандат ради стабильности.

«Принять это решение было непросто. Однако я делал каждый шаг, учитывая интересы государства и доверие народа. Ради политической стабильности в нашей стране и мира нашего народа я был вынужден пойти на этот шаг», — указано в заявлении.

Он также добавил, что в последнее время в соцсетях распространяются ложь и клевета в отношении него и его семьи. Это, по словам экс-депутата, нарушило его покой и покой его близких.

Согласно одному из видеороликов, распространяемых в соцсетях, Шайырбек Ташиев проиграл в казино в Грузии $1 млн 320 тысяч. Часть долга в $400 тысяч за него погасил кримавторитет Камчы Кольбаев. В октябре 2023 года Камчы Кольбаева застрелили сотрудники ГКНБ по приказу Камчыбека Ташиева.

Согласно другому видеоролику, Шайырбек Ташиев приобрел нефтебазу на 6 гектарах земли и планировал построить завод Pepsi-Cola в Джалал-Абаде.

Кроме того, согласно видеороликам Шайырбек Ташиев купил своей супруге бриллиантовые серьги за $25 000 и кольцо — за $12 000.

Ролики против Ташиева — это только часть распространяемой информации о возможных нарушениях приближенных экс-главы ГКНБ Камчыбека Ташиева. Ранее после опубликованных видео ушел в отставку замглавы правительства Бакыт Торобаев, сдали свой мандат депутаты Кундуз Сулайманов и Куванычбек Конгантиев.

Президент Садыр Жапаров уволил своего друга Камчыбека Ташиева с поста главы ГКНБ в середине февраля, когда главный силовик страны был на операции в Германии. Поводом послужило письмо 75 человек, которые просили объявить досрочные выборы президента. Камчыбек Ташиев сначала вернулся в Кыргызстан, а через четыре дня уже покинул страну. Где он сейчас находится — неизвестно.

Кроме Ташиева, Жапаров уволил всех его заместителей и некоторых членов правительства, связанных с главой ГКНБ. Кроме того, президент ослабил ГКНБ, отделив от спецслужбы Погранслужбу и Службу госохраны.