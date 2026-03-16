12 марта Военной прокуратурой был задержан сотрудник ГКНБ Р. Б. Ш. Его подозревают в злоупотреблении служебным положением. Его сначала водворили на гаупвахту, но 14 марта суд отпустил его под домашний арест.

Пока не ясно, связано ли это задержание с целой серией арестов сотрудников спецслужб, произошедших после отставки Камчыбека Ташиева с поста главы ГКНБ.

Так 15 февраля был задержан начальник Главного управления ГКНБ Эльдар Жакыпбеков — делом тоже занималась Военная прокуратура. Против него было возбуждено дело о коррупции. К концу февраля были задержаны еще пять сотрудников ГКНБ, и шесть уволены.

Задержания

Сыдык Дуйшенбиев по прозвищу «Пито», работал в 6 управлении ГКНБ, его называют «доверенным лицом» Жакыпбекова;

Начальник 6 управления (по борьбе с коррупцией) ГКНБ Тилек Абдыкалыков по прозвищу «Грудак»;

Бывший сотрудник ведомства Улан К. по прозвищу «Вазелин», работал в ГКНБ по Чуйской области, его подозревают в коррупции и вымогательстве;

Неназваный сотрудник по прозвищу «Лизун».

В феврале был задержан экс-глава ОВД Балыкчы Чынгыз Токолдошов, его тоже связывали с Жакыпбековым;

Также был уволен начальник по кадрам ГУВД Чуйской области Руфат Абдуразаков, он муж сестры Жакыпбекова. Уволили и друга Жакыпбекова, заместителя начальника Первомайского РУВД Бишкека по оперативной работе Айзатбека Учбаева.