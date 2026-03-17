Сразу несколько СМИ со ссылкой на свои источники сообщают, что Таймурас Ташиев, сын бывшего главы ГКНБ Камчыбека Ташиева, вызван на допрос в МВД. «Азаттык» пытался получить подтверждение у МВД — ведомство не опровергло журналистам допрос Ташиева, а лишь сообщило, что информация будет позже.

Позже «Акипресс» сообщил со ссылкой на МВД, что Таймурас Ташиев все же «не допрошен» по делу о «Кыргызнефтегазе». Однако по формулировке не ясно, был ли он не допрошен вовсе, или его допросили по другим причинам.

Аналогично МВД ответил и «Азаттыку». Пресс-секретарь МВД Султан Макилов подтвердил СМИ, что против компании «Кыргызнефтегаз» возбуждено дело, заявил, что на допрос были вызваны несколько человек, но Тай-Мурас Ташиев в их число не входил.

А что есть против Таймураса?

Ранее в социальных сетях был опубликован слив разговора экс-депутатов Бакыта Торобаева и Эркина Жолдошалиева, которые приходятся друг-другу дядей и племянником. В этом сливе Торобаев говорил Жолдошалиеву, что от него хотят показаний против Таймураса Ташиева о рейдерстве. Жолдошалиев в свою очередь подтвердил дяде, что Ташиев якобы отнял у него завод и магазин. Сам Таймурас настаивал, что купил у Жолдошалиев территорию уже без завода.

Также Таймурас Ташиев фигурирует в журналистских расследованиях. Журналисты выяснили, что после того, как Камчыбек Ташиев возглавил ГКНБ, Таймурас Ташиев стал успешен в госзакупках. Его компания «Мока Групп» начала выигрывать государственные тендеры. Компания «Томас и Ко» (Томасом называют Таймураса Ташиева), также выигрывала государственные закупки на десятки миллионов сомов.

Таймурас Ташиев стал успешен не только в гостендерах. Компании «Тез жол» и «Жагалмай», где он был соучредителем, строили объездную платную дорогу в Узгене. Одним из соучредителей в «Жагалмай» был экс-министр транспорта Нурлан Сулайманов, которого обвиняли в злоупотреблении должностным положением. После расследования Temirov Live об этом Таймурас Ташиев объявил о выходе из проекта строительства дороги.

Кроме того имя Таймураса Ташиева упоминается и в свежем расследовании от Налоговой о хищениях на «Кыргызнефтегазе».



Ташиев-нефть

В расследовании Налоговой сообщалось, что «Кыргызнефтегаз» имел нефтеперерабатывающий завод «Кыргыз петролеум». Часть своей нефти «Кыргызнефтегаз» продавал частным компаниям, которые не перерабатывали нефть сами, а были ненужными посредниками при доставке топлива на тот же «Кыргыз петролеум». Другую часть нефти отдавали инвесторам, которые в итоге тоже пользовались услугами «Кыргыз петролеум». И в обоих схемах фигурировали родственники или приближенные Камчыбека Ташиева.

Тогда руководил заводом племянник Камчыбека Ташиева Байгазы Матисаков. А среди компаний посредников были в том числе компании Таймураса Ташиева, Казыбека Ташиева и Шайырбека Ташиева.

После выхода видео налоговой МВД сообщил, что по делу «Кыргызнефтегаза» возбуждено уголовное дело.

«По данному факту Следственной службой МВД Кыргызской Республики возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 336 УК Кыргызской Республики («Коррупция»)», — сообщает ведомство.

Глава Налоговой службы Алмамбет Шыкмаматов сообщил, что раньше ГНС боялась проверять деятельность «Кыргызнефтегаза».

«Раньше все боялись ГКНБ, и налоговики в том числе. ГКНБ в отношении бизнеса возбудил около 960 уголовных дел. И под эти 960 уголовных дел попали сотни и тысячи бизнесменов. В отношении них были налоговые проверки, «кустуризация». Но в этих списках нет «Кыргызнефтегаза». При хищении таких объемов не увидеть их было бы невозможно», — говорит он.

Арест за расследование

Информация о схемах на «Кыргызнефтегазе» была известна давно. Еще в 2022 году, 20 января, издание «Temirov Live» выпустило об этом расследование. Журналисты Temirov Live рассказали о «схеме Ташиевых», которая позволила заработать компании, связанной с главой ГКНБ Камчыбеком Ташиевым, 37 млн сомов всего за два дня.

Фигурантом расследования как раз были родственники Ташиева Байгазы Матисаков, Казыбек Ташиев, Шайырбек Ташиев. Новое расследование налоговой по сути цитирует расследование Темирова.

22 января журналист-расследователь Болот Темиров был задержан, а правоохранители подкинули ему наркотики, которые потом сами же и нашли.

В тот же день Камчыбек Ташиев обвинил журналистов расследователей во лжи.

«Сами ничего не делают для народа, а тех кто работает обливают грязью», — писал глава ГКНБ. При этом он признал, что Матисаков — его племянник. В качестве аргумента о честности Матисакова глава ГКНБ привел такой довод — племянник не пьет и читает намаз.

23 января Ташиев даже дал пресс-конференцию, где на доске подробно объяснил, как работает предприятие по продаже мазута.