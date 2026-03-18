Четверо задержаны по делу о коррупции на «Кыргызнефтегазе» — Н. Н., бывший председатель правления ОАО «Кыргызнефтегаз» — Нургазы Нишанов, А. Р., бывший заместитель председателя правления ОАО «Кыргызнефтегаз» — Руслан Алтымышев, А. Н., директор одной из связанных компаний — Назгуль Айдарова и М. Б., бывший директор связанной компании — Байгазы Матисаков, племянник Камчыбека Ташиева.

Пока они водворены в изолятор ГУВД Бишкека. МВД сообщает, что устанавливает других лиц, причастных к коррупционным схемам на «Кыргызнефтегазе».

Накануне МВД сообщило, что возбуждено дело о коррупции на «Кыргызнефтегазе». Ведомство возбудило дело после выхода расследования от Налоговой о хищениях на «Кыргызнефтегазе». В указанных ГНС схемах фигурировали родственники или приближенные Камчыбека Ташиева.

В расследовании упоминался племянник Камчыбека Ташиева Байгазы Матисаков, также другие члены семьи бывшего главы ГКНБ — Таймурас Ташиев, Казыбек Ташиев и Шайырбек Ташиев.

За четыре года до этого о тех схемах рассказывали журналисты издания «Темиров лайв». Еще в 2022 году, 20 января, издание «Temirov Live» выпустило об этом расследование. Журналисты Temirov Live рассказали о «схеме Ташиевых», которая позволила заработать компании, связанной с главой ГКНБ Камчыбеком Ташиевым, 37 млн сомов всего за два дня. 22 января журналист-расследователь Болот Темиров был задержан, а правоохранители подкинули ему наркотики, которые потом сами же и нашли. А Камчыбек Ташиев обвинил журналистов расследователей во лжи, и даже провел пресс-конференцию, на которой с помощью доски и маркера объяснил, как работает предприятие по продаже мазута, чтобы таким образом «опровергнуть» данные расследования.