Фотография, которую опубликовал незадолго до сегодняшнего допроса в МВД экс-глава ГКНБ Кыргызстана Камчыбек Ташиев, может символизировать его готовность помириться с президентом Садыром Жапаровым. Такое предположение высказал у себя в телеграм-канале эксперт по Центральной Азии Аркадий Дубнов.

«На фото опубликованном его сыном в кыргызских соцсетях за несколько дней до своего нынешнего возвращения, [Ташиев] выглядит уже с небольшой бородкой и слегка поседевшим, сфотографированным на фоне лаврового дерева. Знающие Ташиева утверждают, что он не раз использовал публикацию своих фото, как некий месседж. Нынешнее фото богобоязненного (бородатого) бывшего главы госкомитета нацбезопасности интерпретируется в качестве свидетельства мирных (лавр за спиной) намерений» — пишет он.

«Кыргызские власти настроены решительно, дело «Кыргызнефтегаза» может стать серьезным упреждением противникам президента», считает Дубнов. По его мнению, это подтверждает вчерашняя добровольная отставка главы Нацбанка Кыргызстана Мелиса Тургунбаева. «Причина выглядит достаточно прозрачной, — полагает эксперт, — главный банкир страны долгие годы возглавлял совет директоров «Кыргызнефтегаза» и не исключено, что также будет вызван на допрос, но уже в качестве частного лица».

Тем не менее, примирение Жапарова и Ташиева Дубнов, в целом, считает вероятным. «Думаю, договорятся с бывшим соратником о «ненападении», — предполагает он.

Происходящее в Кыргызстане эксперт называет «мирной февральской революцией».

Ранее Госналоговая служба Кыргызстана выпустила фильм о коррупционных схемах родственников экс-главы ГКНБ в государственном предприятии «Кыргызнефтегаз», по его следам было возбуждено уголовное дело. Правоохранители уже задержали племянника Ташиева Байгазы Матисакова. Сам Камчыбек Ташиев вернулся в Кыргызстан и 19 марта побывал на допросе в Главном следственном управлении МВД.

Раскол тандема



Камчыбек Ташиев и Садыр Жапаров, которых связывала многолетняя дружба, пришли к власти осенью 2020 года. Президент и шеф Госкомитета нацбезопасности (занимавший также должность первого вице-премьера) позиционировали себя как равных членов правящего тандема и подчеркивали единство по ключевым вопросам государственной политики.



Однако со временем публичное поведение Ташиева стало все больше напоминать предвыборную кампанию, целью которой, учитывая его статус второго лица в государстве, могло быть только президентское кресло. Между соправителями начались трения, скрывать которые в 2025 году стало уже трудно. 10 февраля 2026 года, когда Ташиев находился на лечении в Германии, Жапаров уволил его со всех должностей. Следом начались масштабные чистки ставленников Ташиева в силовых структурах, правительстве и парламенте.



Триггером этих событий считается открытое письмо 75 аксакалов к президенту и спикеру парламента с предложением провести президентские выборы досрочно весной 2026 года. Подводя итоги пятилетия власти, авторы письма восхваляли достижения, связанные с деятельностью главы ГКНБ, и критиковали итоги действий главы государства. После отставки Ташиева часть аксакалов задержали. Сам Ташиев вернулся в Кыргызстан, но вскоре снова покинул страну. А Конституционный суд подтвердил, что очередные выборы президента пройдут 24 января 2027 года.



Садыр Жапаров лично воздерживается от критики бывшего соправителя и утверждает, что они остались друзьями. Увольнение Ташиева он называет вынужденным шагом, к которому его подтолкнули действия окружения экс-главы ГКНБ, якобы пытавшегося их поссорить. Вместе с тем, анонимные сторонники президента развернули в соцсетях кампанию по изобличению Ташиева и его клана в коррупции. В ней используются расследования «Клоопа», Temirov Live и других независимых медиа, которые власти ранее пытались опровергать.

Видео Государственной налоговой службы Кыргызстана о Ташиеве, сделанное в стиле журналистских расследований о коррупции — первое прямое свидетельство причастности государства к медийной кампании против бывшего главы ГКНБ и его обширной клиентелы.