Экс-глава ГКНБ Камчыбек Ташиев вернулся в Кыргызстан и 19 марта побывал на допросе в МВД в качестве свидетеля — об этом сообщил телеканал «Регион», связанный с бывшим главой спецслужб.

«Его пригласили на следственно-оперативное мероприятие в качестве свидетеля по двум уголовным делам», — сообщает «Регион».

На территории Главного следственного управления МВД была замечена машина Ташиева, а также брат бывшего главы ГКНБ Шаирбека Ташиева и сын Тай-Мурас. По данным Kaktus media, Тай-Мурас Ташиев встречал отца в аэропорту.

Ташиев покинул ГСУ МВД после допроса на своей машине, не дав никаких комментариев журналистам, ожидавшим его возле здания Главного следственного управления. Ташиева допросили по двум уголовным делам, одно из них связано с расследованием коррупции в «Кыргызнефтегазе». Сам политик дал следственным органам подписку о неразглашении.

Из друзей в соперники

Едва придя к власти в октябре 2020 года Садыр Жапаров назначил главой ГКНБ своего друга и соратника Камчыбека Ташиева. К 2026 году спецслужба стала, пожалуй, самым влиятельным министерством в стране, а Ташиев по весомости не меньшим лидером государства, чем Садыр Жапаров. Но 10 февраля, пока Ташиев был на лечении в Германии, Садыр Жапаров отправил его в отставку.

ГКНБ стали ослаблять, отделять от него службы, арестовывать по делам о коррупции сотрудников. Последовала целая череда отставок чекистов, депутатов, чиновников. Были арестованы бывшие политики, подписавшие письмо 75, в котором они просили президента провести досрочные выборы. По словам президента, они «запугивали» депутатов и требовали определиться, за кого они — Ташиева или Жапарова.

Камчыбек Ташиев сначала вернулся в страну, но 17 февраля покинул — сразу после интервью президента о том, что другу пора отдохнуть. C Ташиевым страну хотел покинуть его бизнес-партнер Канатбек Абдыкадыров, но ему не дали это сделать.

Президент Садыр Жапаров же заявил, что не стоит брать на работу родных и друзей.

Следом последовали новые аресты сторонников Ташиева и сливы компромата на его родных. Например, о том что Шайырбек Ташиев был должен деньги кримавторитету Камчыбеку Кольбаеву, проиграв больше миллиона долларов в казино. Брату экс-главы спецслужб пришлось сдать мандат.

Открыто о финансовых махинациях семьи Ташиевых заявила Налоговая служба, выпустив расследование, частично цитировавшее старое расследование «Темиров лайв» — то самое, после которого арестовали журналиста расследователя Болота Темирова. Фигурант этих расследований, племянник Ташиева Байгазы Матисаков, был задержан по делу о коррупции на «Кыргызнефтегазе» накануне.