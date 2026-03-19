Фильм Налоговой службы Кыргызстана о коррупционных схемах родственников экс-главы ГКНБ и возбужденное по его следам уголовное дело помогут Садыру Жапарову не только зачистить окружение Камчыбека Ташиева, но и не допустить его к президентским выборам, считает эксперт Берлинского центра Карнеги Темур Умаров.

19 марта стало известно, что бывший шеф Госкомитета нацбезопасности Кыргызстана Камчыбек Ташиев, которого президент Садыр Жапаров уволил месяцем раньше, вернулся на родину и был допрошен по двум уголовным делам, одно из них связано с расследованием коррупции в АО «Кыргызнефтегаз»

Накануне, 18 марта 2026 года МВД Кыргызстана сообщило о задержании четырех подозреваемых по делу о коррупции на государственном АО «Кыргызнефтегаз». Среди них оказался директор «Кыргыз Петролеум Компани» Байгазы Матисаков. Это племянник Ташиева.

Фигурантам уголовных дел о коррупции пожизненно запрещается занимать должности на государственной и муниципальной службе — даже если по этим делам проходят их близкие родственники. Это следует из поправок в Уголовный кодекс, которые представил в декабре 2025 года сам Ташиев.

Племянники по законам Кыргызстана к близким родственникам не относятся. Но среди участников коррупционных схем, обнародованных налоговиками, упомянуты родные братья Ташиева Шайырбек и Казыбек, а также его сын Тай-Мурас. Если выяснится, что хоть один них тоже фигурирует в этом деле, ЦИК получит право снять кандидатуру экс-главы ГКНБ с выборов любого уровня. Включая президентские, назначенные на 24 января 2027 года.

«Отчасти это попытка руководства Кыргызстана и лично Жапарова не допустить Ташиева к выборам, — говорит эксперт по Центральной Азии из Carnegie Endowment Темур Умаров. — Сейчас президенту необходимо гарантировать, что этого не произойдет, всеми доступными инструментами. Он фактически отстранил Ташиева от той власти, которая у него была. Он по сути вынудил его покинуть Кыргызстан. А теперь закрывает лазейки, которые могли позволить Ташиеву если не вернуться к власти, то хотя бы устроить какую-то непредвиденную неприятность».

Напомним, что Камчыбек Ташиев и Садыр Жапаров, которых связывала многолетняя дружба, пришли к власти осенью 2020 года. Президент и шеф Госкомитета нацбезопасности (занимавший также должность первого вице-премьера) позиционировали себя как равных членов правящего тандема и подчеркивали единство по ключевым вопросам государственной политики.

Однако со временем публичное поведение Ташиева стало все больше напоминать предвыборную кампанию, целью которой, учитывая его статус второго лица в государстве, могло быть только президентское кресло. Между соправителями начались трения, скрывать которые в 2025 году стало уже трудно. 10 февраля 2026 года, когда Ташиев находился на лечении в Германии, Жапаров уволил его со всех должностей. Следом начались масштабные чистки ставленников Ташиева в силовых структурах, правительстве и парламенте.



Триггером этих событий считается открытое письмо 75 аксакалов к президенту и спикеру парламента с предложением провести президентские выборы досрочно весной 2026 года. Подводя итоги пятилетия власти, авторы письма восхваляли достижения, связанные с деятельностью главы ГКНБ, и критиковали итоги действий главы государства. После отставки Ташиева часть аксакалов задержали. Сам Ташиев вернулся в Кыргызстан, но вскоре снова покинул страну и убыл в неизвестном направлении. А Конституционный суд подтвердил, что очередные выборы президента пройдут 24 января 2027 года.



Садыр Жапаров лично воздерживается от критики бывшего соправителя и утверждает, что они остались друзьями. Увольнение Ташиева он называет вынужденным шагом, к которому его подтолкнули действия окружения экс-главы ГКНБ, якобы пытавшегося их поссорить. Вместе с тем, анонимные сторонники президента развернули в соцсетях кампанию по изобличению Ташиева и его клана в коррупции. В ней используются расследования «Клоопа», Temirov Live и других независимых медиа, которые власти ранее пытались опровергать.

Видео Государственной налоговой службы Кыргызстана о Ташиеве, сделанное в стиле журналистских расследований о коррупции — первое прямое свидетельство причастности государства к медийной кампании против бывшего главы ГКНБ и его обширной клиентелы.

«Это поможет Садыру Жапарову продолжить зачистку политической арены от людей, которые могут быть лояльны бывшему главе ГКНБ больше, чем президенту», — считает Темур Умаров.