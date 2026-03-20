Экс-глава ГКНБ Камчыбек Ташиев после возвращения в Кыргызстан и последовавшего вслед за этим допросом сделал заявление, приняв участие в айт-намазе. Это произошло в Бишкеке в мечети микрорайона Джал. Рядом с Ташиевым сидел бывший мэр Оша Женишбек Токторбаев, которого сейчас связывают с долгами ошской мэрии.

«Если я вдруг совершил ошибку и обидел кого-то, прошу прощения. Каждого, кто во время священного месяца Орозо распространял различные слухи и поливал грязью, я простил ради Аллаха. Надеюсь, в следующий раз они не пойдут на это, не будут распространять информацию, не соответствующую действительности», — сказал Камчыбек Ташиев.

Ташиев не сказал, кто, его мнению, «распространял слухи» о нем и кого он обидел. Но за минувший месяц о беспределе со стороны спецслужбы, пока ею руководил Ташиев, а также о его родных говорили не единожды.

Так, например, отбывающий свой срок оппозиционер Имамидин Ташов написал письмо, в котором рассказал о жестоких пытках со стороны ГКНБ.

В сливе разговора между экс-депутатом Жусупбеком Коргонбаем уулу и экс-депутатом Шайырбеком Ташиевым упоминали самого Камчыбека Ташиева. Коргонбай уулу говорил, что после того как Шайырбек Ташиев проиграл в казино более миллиона долларов и об этом стало известно, Камчыбек Ташиев потребовал сдачи мандата не от своего брата, а от его друга. Тогда Коргонбай уулу сдал мандат и покинул Кыргызстан.

Также вышло расследование налоговой о хищениях семьи Ташиевых на «Кыргызнефтегазе» — это расследование частично цитирует старое расследование команды «Темиров лайв», после которого журналист-расследователь Болот Темиров был арестован.

После расследования налоговой были арестованы четверо, в том числе племянник Ташиева Байгазы Матисаков. Глава налоговой Алмамбет Шыкмаматов заявил, что раньше налоговая боялась проверять «Кыргызнефтегаз» из-за страха перед ГКНБ.

Ташиев не первый кыргызский политик, который говорит о том, что «всех простил». Вспоминаем для вас историю политического «всепрощения» в Кыргызстане.

Как Садыр Жапаров всех простил

Садыр Жапаров любит говорить о прощении — то говорит о необходимости простить бывших президентов, то сам кого-то прощает.

В 2022 году он заявил, что простил всех, кто его предал.

«Я простил всех тех, кто предал меня. Среди них есть и Атамбаев. Я об этом публично сказал всем. Эти свои слова я не заберу назад», — заявил президент. Как его мог предать бывший президент Алмазбек Атамбаев непонятно — они были политическими оппонентами, а не соратниками.

В феврале 2023 года Жапаров снова заговорил о прощении к Атамбаеву, после освобождения последнего.

«Есть выражение, что “в тюрьме не должны сидеть даже детеныши змеи”. Не хочу, чтобы даже мой враг находился в тюрьме. Бог сказал пророку Мухаммеду: “Я всегда на стороне прощающих и терпеливых”. Мы должны уметь прощать. Пока мы на божьем пути, наши дела всегда будут идти в гору», — сказал тогда президент. Правда сейчас за решеткой остаются десятки оппонентов президента, а также журналисты и акын — хотя они не «детеныши змеи» и дела против них весьма сомнительны.

Хотя Алмазбек Атамбаев и был освобожден из заключения, преследованию и слежке подвергались его сторонники и близкие. Сейчас его младший сын Кадыр Атамбаев находится в заключении.

Все президенты всех простили

В 2023 году президент Садыр Жапаров заявил, что бывшие главы государства Алмазбек Атамбаев и Сооронбай Жээнбеков помирились. Он говорил об этом после того, как собрал всех бывших президентов Кыргызстана в Дубае. По его словам, на встрече бывшие главы Кыргызстана смогли высказать свои обиды и простить друг друга.

Неясно, почему именно президенты должны были простить друг-друга, а не народ их.

Омурбек Бабанов простил Атамбаева

В октябре 2020 года бывший кандидат в президенты Кыргызстана Омурбек Бабанов заявил, что простил Алмазбека Атамбаева. В выборах в президенты 2017 года Бабанов был соперником Сооронбая Жээнбекова, сторонника президента Алмазбека Атамбаева. Атамбаев публично поддерживал своего преемника и давил на Бабанова, после выборов последний покинул страну.

«Какие только слова Атамбаев не говорил в мою сторону в 2017 году. Когда я был за границей, около года я злился на него, а потом решил, что эта обида мою жизнь не улучшит. Нужно уметь прощать, если человек осознает свою ошибку. Он много раз просил у меня прощения, и в последний раз, когда виделись на митинге. Я простил, и не только его. Все знают, что он не смог обеспечить честную конкуренцию на выборах президента, все это видели. И именно за это он просил у меня прощения», – сказал Бабанов.

Бывший президент Алмазбек Атамбаев извинился не только перед Бабановым. После своего освобождения в феврале 2023 года Атамбаев извинился перед журналистами и заявил, что президенты не должны судиться с СМИ. Будучи уже оппонентом своего преемника Сооронбая Жээнбекова он говорил, что тот должен освободить политиков Омурбека Текебаева и Садыра Жапарова, которых лишили свободы при правлении самого Атамбаева.

Омурбека Текебаева при Жээнбекова действительно освободили.

«У меня нет жажды мести к Атамбаеву, но он должен ответить перед законом», — говорил Текебаев.

А вот Садыр Жапаров был освобожден уже протестующими в октябре 2020 года.