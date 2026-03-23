23 марта Ленинский райсуд Бишкека отпустил журналистку-расследовательницу Махабат Тажыбек кызы под подписку о невыезде на время пересмотра дела о якобы призывах к беспорядкам.

Ранее Верховный суд отправил дело против журналистки Махабат Тажыбек кызы на пересмотр в первую инстанцию стало известно 10 марта. Заседание в Ленинском райсуде проходило в закрытом режиме, Тажибек кызы участвовала в нем по видеосвязи.

Суд изменил ей меру пресечения на подписку о невыезде, но само дело не прекращено. Это значит, что все еще есть риски, что ее могут снова признать виновной и вернуть в заключение. Сторона защиты будет бороться за ее полное оправдание.

«Меру пресечения Махабат изменили под подписку о невыезде… Хорошая новость! Благодаря международному давлению это стало возможным. Но впереди еще борьба за полное оправдание ее и других тоже!!!», — написал ее супруг, журналист-расследователь Болот Темиров.

Следующее заседание пройдет 7 апреля.

Махабат Тажыбек кызы

Махабат Тажыбек кызы — журналистка и глава расследовательского издания «Темиров Лайв». Вся команда издания подвергалась преследованиям за свои расследования.

Слежка, видео, снятые на скрытую камеру, травля через фейков, а потом и надуманные уголовные дела. 16 января 2024 года в Кыргызстане произошли массовые аресты — задержали 11 человек, так или иначе связанных с работой «Темиров Лайв».

Арестам подверглись, как действующие, так и бывшие сотрудники издания. В апреле под давлением общественности и мировых организаций часть задержанных, в том числе давно не работавших в издании, отпустили под домашний арест.

10 октября 2024 года Махабат Тажыбек кызы приговорили к 6 годам лишения свободы. Акына Азамата Ишенбекова к пяти. Журналистов Айке Бейшекееву и Актилека Капарова к трем годам пробации. Остальных оправдали.

У Тажыбек кызы несовершеннолетний ребенок, а это значит, что, согласно закону, исполнение ее наказания могли отсрочить, но суд не проявил гуманность в этом вопросе. В ноябре 2025 года рабочая комиссия ООН призвала освободить журналистку Махабат Тажыбек кызы. Верховный суд отправил ее дело на пересмотр.