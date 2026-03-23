В социальных сетях распространяется публикация от лица вынужденного бежать из Кыргызстана алкомагната Шаршенбека Абдыкеримова.

В публикации утверждается, что после октября 2020 года жизнь Абдыкеримова изменилась. Бизнесмен написал, что 30 лет строил бизнес, а дело его жизни разрушили за три года. Согласно заявлению, Абдыкеримова предали те, кому он доверял и стали присваивать его имущество. Бизнесмен сообщил, что находится в Лондоне.

«Снятый с должности [экс-начальник Главного управления ГКНБ] Элдар Жакыпбеков под руководством главы ГКНБ Камчыбека Ташиева провел терроризировал мой бизнес», — написал Абдыкеримов.

Также в публикации он сообщает, что перенес пять операций, инсульт и болезни сердца, лишился семьи и друзей.

«Остался совсем один в Лондоне. Друзей нет, жены нет, родных нет, детей нет, ничего нет. Совсем один», — пишет он.

Из алкомагната в заочно осужденного

Шаршенбек Абдыкеримов известен в Кыргызстане как алкомагнат и владелец холдинга «Аю», который занимался не только производством алкоголя, но и сельским хозяйством, строительством, финансовыми услугами, страхованием и дистрибуцией. Он также был депутатом от парламентской фракции «Кыргызстан» в VI созыве Жогорку Кенеша.

В 2021 году он выдвигался в парламент в качестве кандидата-одномандатника по Нарынскому избирательному округу, но во время избирательной кампании внезапно объявил, что не пойдет в политику.

В апреле 2023 года стало известно, что государство конфисковало у холдинга «Аю» заводы по производству спирта и водки. Тогда президент Садыр Жапаров рассказал, что компания «Аю» не платила налоги и подделывала акцизные марки. По его словам, с компанией «сюсюкались на протяжении 2,5 лет» и просили, чтобы она работала чисто.

Уже после его интервью МВД утверждало, что неизвестные лица на одном из производственных заводов организовали незаконное производство спирта и спиртосодержащих напитков. На основании этого возбудили уголовное дело по статье «Незаконное производство спирта и спиртосодержащих напитков».

В сентябре 2023 года суд заочно взял под стражу алкомагната Шаршенбека Абдыкеримова. Бизнесмена подозревали в «Легализации преступных доходов», «Подделке акцизных марок», «Срыве пломбы» и «Создании организованной группы или участии в ней».

В том же месяце ГКНБ объявил, что вернул в госсобственность имущество ОАО «Кыргызский камвольно-суконный комбинат» и земельный участок площадью 4,1 гектар. Контрольным пакетом акций, по информации того же ГКНБ, владели люди из окружения Абдыкеримова.

А уже в 2025 году Абдыкеримову предьявили новое обвинение по статье о финансировании организованных преступных группировок. Тогда был задержан его родственник Тыныбек Исаев, директор «Аю».

Куда дели бизнес Абдыкеримова?

Холдинг «Аю» включал в себя около 30 компаний. Некоторые компании по документам принадлежали не Абдыкеримову, а его родственникам и партнерам. Как выяснили журналисты-расследователи «Клоопа», так было и с «Карабалтинским ЗСИ», владельцем которого числился партнер Абдыкеримова Эмилбек Ажибеков.

Как оказалось, летом 2023 года у завода появился новый владелец — Алмазбек Арстанбаев, өкүл бала экс-зампреда Государственной таможенной службы Райымбека Матраимова. А после владелицей завода стала частная компания «Ала-Тоо Гидро». Владельцами этого ОсОО числятся Чилтенов Нурсултан Рыспекович и Бурканов Азат Арзыбекович.

Нурсултан Чилтенов — сын племянника бывшего президента Аскара Акаева. Ранее кыргызские активисты сообщали, что первый свергнутый президент-беглец — сват президента Садыра Жапарова. А Азат Бурканов — сын друга президента Арзыбека Бурканова.

В другом расследовании журналисты «Клоопа» выяснили, что «Кыргызский камвольно-суконный комбинат» Абдыкеримова был конфискован и продан «Тарим Трэйд». Соучредителем этой компании является Пальван Нур Мухаммед, сын партнера Райымбека Матраимова Хабибулы Абдукадыра. Жапаров публично поддерживает Абдукадыра как «инвестора». OCCRP, Temirov Live и «Клооп» в своем расследовании выяснили, что друзья сына президента Рустама Жапарова стали бизнес-партнерами Хабибулы Абдукадыра.