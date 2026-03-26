Осужденный на шесть лет лишения свободы за посты в соцсетях дизайнер Эрнис Жээнтаев был освобожден в зале суда. Бишкекский горсуд признал его невиновным в хранении «эстремистских материалов», однако его все еще признают виновным в якобы призывах к беспорядкам — наказание изменили с 6 лет в колонии на 4 года пробации.

Эрнис Жээнтаев был задержан 10 ноября за свои посты в фейсбуке, в которых он рассуждал о Кумторе, росте цен, свободе слова и других проблемах. 16 февраля 2026 года Первомайский райсуд отправил его на шесть лет в колонию.

Жээнтаев работал дизайнером в газетах, воспитывал трех детей.

Как «эксперты» способствуют арестам за посты в соцсетях

Жээнтаева осенью прошлого года задержали в том числе потому что эксперты-лингвисты по запросу спецслужб нашли в публикациях дизайнера якобы призывы к беспорядкам. Они посчитали, что его посты о проблемах в стране «содержат подстрекательство к широкомасштабному хаосу».

Жээнтаев лишь один из множества людей, которые благодаря бездоказательными экспертизам были лишены свободы.

За последние годы судебные экспертизы в Кыргызстане стали главным инструментом в уголовном преследовании независимых журналистов, активистов, оппозиционеров и других критиков власти.

При этом система судэкспертиз погрязла в коррупции, некоторые заключения вероятно писали «под диктовку», а иногда эксперты вовсе не эксперты, потому что у них нет соответствующей аккредитации. Несмотря на это суды продолжают принимать заключения разных специалистов в качестве основного доказательства, поощряя использование этого инструмента в политических делах.

В последние годы в политических делах начали появляться так называемые «политологические экспертизы», которые делают сотрудники Национальной Академии Наук (НАН).

Проблема заключается в том, что, во-первых, такого понятия как «политологическая экспертиза» в законах Кыргызстана нет, соответветственно и аккредитованных экспертов быть не может. Во-вторых, Академия Наук — это не судебно-экспертная организация и у ее сотрудников, проводящих политологические экспертизы, нет аккредитации для выполнения подобных запросов от правоохранительных органов.

Только за 2022 и первое полугодие 2023 НАН провела 148 экспертиз по запросу ГКНБ и милиции. В их числе и резонансные дела против активистов и журналистов. Например, Кемпир-Абадское дело, по которому проходили 27 человек, дело 11 бывших сотрудников издания Temirov Live и другие.

Но есть и еще одна более существенная проблема экспертиз НАН — как минимум некоторые из них были написаны под диктовку спецслужб. Об этом рассказал бывший сотрудник Академии Жоомарт Карабаев. Его сначала уволили, а потом задержали и судили.

Карабаев обвинял своего коллегу Азамата Жанышбек уулу в получении денег от силовиков за подготовку «незаконных» экспертиз для ГКНБ. В итоге Карабаева обвинили в призывах к массовым беспорядкам, а экспертизу по его делу провел именно Азамат Жанышбек уулу.

Жанышбек уулу подготовил экспертные заключения как минимум по пяти уголовных делам, включая дело Карабаева, по которым кыргызстанцев осудили за критику власти.

— Писателя и журналиста Олжобая Шакира приговорили к пяти годам лишения свободы за призывы к массовым беспорядкам, позже ему заменили наказание на три года пробации.

— Активистка Зарина Торокулова получила пять лет колонии за призывы к массовым беспорядкам, но позже ее помиловал президент.

— Активиста Адилета Балтабай признали виновным за призывы к массовым беспорядкам и приговорили к пяти годам колонии, но потом отпустили под пробацию.

— Активиста и члена оппозиционной партии «Бүтүн Кыргызстан» Мирлана Ураимова года приговорили к году колонии по статье о призывах к захвату власти.

Как эсперты лепят «экстремистов» из журналистов

Всего на экспертизах было построено три дела против «Клоопа»:

о ликвидации одного из юрлиц издания в Кыргызстане;

против четверых бывших сотрудников редакции по обвинению в призывах к массовым беспорядкам — в итоге двое из них полгода провели в СИЗО, были осуждены на пять лет колонии, но позже всех четверых отпустили под пробацию ;

о признании материалов «Клоопа» и деятельности его сооснователя Рината Тухватшина экстремистскими.

Эксперты-ликвидаторы. В декабре 2025 ГКНБ задержал шесть сотрудников Республиканского центра психиатрии и наркологии (РЦПН) по обвинению в коррупции.

Двое из задержанных экспертов — Жанна Караева и Джекшенбек Аралбаев — как раз фигурировали в суде против «Клоопа», когда прокуратура требовала ликвидировать одно из юрлиц издания. Их экспертиза легла в основу гособвинений.

В тексте их экспертизы не было не только ни одной цитаты из изученных экспертами материалов «Клоопа» – в нем даже не упоминались, какие конкретно материалы изучались. Авторы ни разу не ссылались ни на данные, ни на научные статьи.

СМИ, по мнению Аралбаева и Караевой, способствуют росту «психически больных с бредовыми идеями», а непосредственно «Клооп» «целенаправленно вторгся в сознание буквально каждого жителя страны».

Из-за этого «огромная масса людей» пребывает «в состоянии эмоциональной нестабильности, тревоги и страха» и «ощущая неустойчивость и неопределенность социального положения, теряют уверенность в свои силы, и надежду на будущее».

В экспертизе против «Клооп» также упоминался некий «информационный терроризм». На заседании суда Караева утверждала, что информационный терроризм – это призывы к свержению власти. После реплики адвоката о том, что эксперты-лингвисты не нашли в материалах «Клоопа» таких призывов, Караева поменяла показания и заявила, что «информационный терроризм» – это когда у человека после прочитанного появляются негативные чувства.

В деле о ликвидации «Клоопа» были и другие эксперты — их феерические выступления суд разрешил нам снимать. После того суда эксперты стали настаивать не снимать их лица.

Прямых призывов нет. Так, например, на суде против бывших сотрудников «Клоопа» эксперт Таалайбек Абдыкожоев настоял на том, что не хочет, чтобы его снимали. Так что мы записали его выступление.

В 2025 году в Кыргызстане прошли массовые задержания бывших и действующих сотрудников редакции. Двух экс-операторов издания Александра Александрова и Жоомарта Дуулатова отправили в СИЗО по делу о несуществующих призывах к беспорядкам, а офис редакции опечатали и забрали оттуда все документы. Позже обвиняемыми по делу о призывах к беспорядкам стали и два бывших бухгалтера.

В суде выяснилось, что четверых бывших сотрудников привлекают к уголовной ответственности не за материалы «Клоопа», а за публикации Болота Темирова, к которым ни операторы, ни бухгалтеры не имели отношения. Даже у эксперта Абдыкожоева, который ранее уже выступал на суде о ликвидации «Клоопа» возникли вопросы к суду над бывшими сотрудниками редакции. На этом заседании он говорил, что не понимает, почему это суд над сотрудниками «Клоопа», если он изучал видео Болота Темирова. Да и в видео Темирова Абдыкожоев не нашел прямых призывов к беспорядкам, хотя зацепился за одну цитату с использованием слова «свобода».

Не нашел прямых призывов к беспорядкам и эксперт Айдин Омурзаков.

В итоге Октябрьский райсуд Бишкека приговорил невиновных бывших операторов к 5 годам колонии, а бухгалтеров отпустил под пробацию. Спустя 69 дней Бишкекский горсуд отпустил под пробацию бывших операторов.

Заочный суд об экстремизме. В октябре 2025 года экстремистами за журналистику признали сооснователя «Клоопа» Рината Тухватшина, журналиста-расследователя Болота Темирова, а также неназванные материалы изданий «Клооп», «Temirov Live» и «Айт Айт десе». Это первый случай в истории Кыргызстана, когда материалы СМИ признают экстремистским.

Тот суд прошел заочно, осужденные узнали о приговоре из социальных сетей. Решающими доказательствами по делу были заключения Республиканского центра психиатрии и наркологии и судебно-лингвистической экспертизы. Конкретные материалы, которые изучали эксперты и которые в итоге суд признал экстремистскими, в приговоре не перечислены. Все они должны были быть на цифровых носителях — вещественных доказательствах одно из которых уничтожили, а другое потеряли.

Судебно-лингвистическую экспертизу 28 августа 2025 года провели специалисты судебно-экспертной службы при Министерстве юстиции.

В решении суда не говорится, какие именно материалы исследовали эксперты, но они нашли в них «признаки экстремистской деятельности как информационный экстремизм, направленные на дискредитацию правящей власти и государства в целом, создания негативного образа Кыргызской Республики и правящей власти».

Когда критика власти стала считаться экстремизмом — не понятно. Понятия «информационный экстремизм» в законе, кстати, тоже нет.

Республиканский центр психиатрии и наркологии (РЦПН) Министерства здравоохранения Кыргызской Республики дал свое заключение 30 сентября 2025 года.

«В представленных материалах имеются прямые, а также скрытые манипуляции негативного настроя против действующей власти и работы отдельных лиц, представителей действующей власти с целью подорвать авторитет, вызвать отрицательное отношение, призвать к свержению действующей власти, посеять хаос и сомнения в людей», — пишут эксперты. По мнению сотрудников РЦПН, это можно оценивать как «психологический терроризм».

Понятия «психологический терроризм» также нет ни в законе «О противодействии экстремистской деятельности», ни в каком-либо другом.

В марте 2026 года Верховный суд оставил в силе решение Октябрьского райсуда о признании материалов «Клоопа» и деятельности соучредителя издания Рината Тухватшина экстремистскими.