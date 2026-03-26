Сначала СМИ сообщали со ссылкой на свои источники о допросе брата экс-главы ГКНБ Камчыбека Ташиева, после чего информацию подтвердил сторонник Ташиевых Орозбек Осмонов.

По информации СМИ, допрашивали бывшего депутата как свидетеля по делу о коррупции на «Кыргызнефтегазе». Шайырбек Ташиев фигурант двух расследований о коррупции на «Кыргызнефтегазе» — вместе с другими членами семьи он упоминался и в материале налоговой, и у «Темиров лайв». Это не первый допрос Шайырбека Ташиева за этот месяц.

Ранее СМИ сообщили о допросе как свидетеля экс-главы нацбанка Мелиса Тургунбаева, который прежде был председателем правления и совета директоров ОАО «Кыргызнефтегаз». После допроса он был задержан и водворен в изолятор.

Сообщали со ссылкой на источники и о предполагаемом допросе сына Камчыбека Ташиева Таймураса. Известно, что после в страну вернулся Камчыбек Ташиев и также был допрошен как свидетель.

Хотя главные герои расследований о коррупции в «Кыргызнефтегазе» — члены клана Ташиевых, единственный родственник влиятельной семьи, задержанный по этому делу — это племянник Камчыбека Ташиева Байгазы Матисаков. Вместе с ним были задержаны бывший председатель правления ОАО «Кыргызнефтегаз» Нургазы Нишанов, бывший заместитель председателя правления ОАО «Кыргызнефтегаз» Руслан Алтымышев и глава одной из связанных компаний Назгуль Айдарова.