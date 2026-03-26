»Издание «Кактус» со ссылкой на свои источники сообщило о задержании бывшего главы Нацбанка Мелиса Тургунбаева. По информации СМИ, Тургунбаева накануне пригласили на допрос в МВД как свидетеля по делу о «Кыргызнефтегазе». Однако в итоге его водворили в изолятор.

О задержании Тургунбаева со ссылкой на источники сообщают и другие СМИ.

С должности главы Нацбанка Тургунбаева сняли на прошлой неделе, после выхода расследования налоговой о «Кыргызнефтегазе» — он ранее был председателем правления и совета директоров ОАО «Кыргызнефтегаз».

В тот же период, когда Тургунбаев был снят с должности главы Нацбанка, прошли задержания по делу о «Кыргызнефтегазе».

Были задержаны бывший председатель правления ОАО «Кыргызнефтегаз» Нургазы Нишанов, бывший заместитель председателя правления ОАО «Кыргызнефтегаз» Руслан Алтымышев, глава одной из связанных компаний Назгуль Айдарова и бывший директор связанной компании Байгазы Матисаков, племянник Камчыбека Ташиева. Их водворили в изолятор ГУВД Бишкека.

Реакции на расследования о Кыргызнефтегазе

Когда в 2022 году, 20 января издание «Temirov Live» выпустило свое расследование, и рассказало о «схеме Ташиевых», которая позволила заработать компании, связанной с главой ГКНБ Камчыбеком Ташиевым, 37 млн сомов всего за два дня, журналист-расследователь Болот Темиров был задержан. А Камчыбек Ташиев обвинил журналистов расследователей во лжи, и даже провел пресс-конференцию, на которой с помощью доски и маркера объяснил, как работает предприятие по продаже мазута, чтобы таким образом «опровергнуть» данные расследования.

В марте 2026 года МВД возбудило дело о коррупции на «Кыргызнефтегазе» после выхода расследования налоговой, которая частично цитировала расследование команды «Темиров лайв». Налоговая сообщила, что из-за хищения со стороны клана Ташиевых в нефтянной отрасли бюджет страны потерял более 4 миллиардов сомов.

В расследованиях упоминались племянник Камчыбека Ташиева Байгазы Матисаков, также другие члены семьи бывшего главы ГКНБ — Таймурас Ташиев, Казыбек Ташиев и Шайырбек Ташиев. Пока задержан только Байгазы Матисаков. После его задержания в страну вернулся бывший глава ГКНБ Камчыбек Ташиев и его сразу допросили как свидетеля по двум делам, одно из них о коррупции на «Кыргызнефтегазе».