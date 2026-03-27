Правозащитница Гульшайыр Абдирасулова поделилась новыми письмами акына Аската Жетыгена, а также напомнила о невинных людях, которых не коснулась «оттепель».

«Говорят об оттепели, но если она есть, то почему невинные люди до сих пор сидят в тюрьмах и СИЗО? А если их освобождают то это в лучшем случае пробация или подписка, почему дела этих людей не пересматриваются государством», — пишет она.

Накануне стало известно, что под пробацию в четыре года отпустили дизайнера газет Эрниса Жээнтаева.

Человек не совершал преступления, он был задержан осенью за посты в соцсетях и в феврале суд отправил его в колонию на шесть лет. И хотя его в итоге отпустили — он не признан невиновным. Эксперты, утверждавшие, что его посты о проблемах в стране «содержат подстрекательство к широкомасштабному хаосу», не наказаны, как и следователи, что нарушили его право на свободу слова, как и судьи, отправившие его в колонию за посты в соцсетях.

«Почему тех, кто cфабриковывал дела, включая «экспертов, вынесших обвинительные приговоры» никто не расследует и не привлекает к ответственности? У меня много вопросов относительно такой «оттепели»…», — считает Абдирасулова.

Гульшайыр Абдирасулова также напомнила о других осужденных за посты, точку зрения людей, которые все еще в заключении.

«Почему Каныкей Аранова мама-одиночка несовершеннолетнего ребёнка сидит в тюрьме внутри тюрьмы? Почему Адилет Балтабай сидит только за то, что он выступил против казино? И за что сидит Аскат Жетиген, до сих пор непонятно. За нецензурную брань? Тогда полстраны должны были сидеть…», — пишет она.

Ранее про того же Аската Жетигена президент Садыр Жапаров, помиловав порномагната Даниэля Ажиева, говорил, что не выбирает кого помиловать.

«Я не выбираю, кого выпускать, а кого нет. Я принимаю решения на основании прошений о помиловании. Если осужденный сам не обращается с такой просьбой, как я могу его освободить? Если он обратится, мы готовы рассмотреть и его обращение», — говорит президент.

Это значит, что акын ради свободы должен будет признать вину в несуществующем преступлении и просить помилование. И тогда помилование «рассмотрят» — это не значит, что его помилуют. Жетиген должен находиться в заключении в колонии до середины августа 2026 года. Однако акыну не положено условно-досрочное освобождение из-за статьи, по которой его лишили свободы «Публичные призывы к захвату власти».

Вместо это не совершавший реального преступления акын сталкивается с насилием и ШИЗО, защищая права других заключенных в колонии. Он рассказывал не только о преследовании со стороны сотрудников колонии, но и пытках в ГКНБ.

«Аската пытали в управлении ГКНБ по Бишкеку. Его избивали, применяли к нему электрошокер, душили. Но почему-то уже 2,5 года он никак не может добиться возбуждения уголовного дела и привлечении к ответственности этих извергов, хотя имена известны», — рассказывает Абдирасулова.

Аскат Жетиген — известный кыргызстанский акын и музыкант. В 18 лет он возглавил фольклорно-этнографический ансамбль «Ордо Сахна». С 2021 года он публиковал видеообращения с критикой в адрес нынешней власти. В частности, акын высказывался против легализации игорной деятельности, изменения флага, заключения под стражу активистов и реформ в сфере культуры.

В 2022-м против него возбудили дело — поводом послужило обращение к президенту Жапарову и главе ГКНБ Ташиеву. В нем акын эмоционально и нецензурно критиковал «двух друзей», стоящих у власти. В марте 2024-го Жетигена задержали по обвинению в «призывах к захвату власти». Никаких прямых призывов в его видео не было. За пост в фейсбуке ему дали три года лишения свободы.