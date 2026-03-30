Акын Аскат Жетиген, осужденный на три года лишения свободы, написал письмо.

Письмом поделилась правозащитница Гульшайыр Абдирасулова.

«Приветствую вас, мои родные и близкие, моя Родина!

Есть мудрость, доставшаяся нам от предков: «Пусть лучше человек умрёт, чем откажется от своего слова». И даже оказавшись в заключении, словно птица, попавшая в клетку за то, что говорил правду, я не отвернулся от своего стремления к справедливости и служения к своему народу!

В настоящий момент жизни, я стойко переношу все испытания, выпавшие на мою долю.

Слава Всевышнему, ведь если даже я сам в неволе, но я знаю, что среди народа звучат мои песни, играют мои мелодии. Разве это не значит, что мой труд живёт, доходит до людей и вдохновляет молодёжь стремиться к высоким целям?

Разве не этому учили нас подвиги предков и мудрые наставления поэтов?

Что бы ни случилось, моё служение народу ещё впереди. И день нашей встречи уже совсем близок. До встречи, с надеждой и верой!

С теплом и искренним уважением

Ваш Аскат Жетиген

26.03.2026»

Аскат Жетиген — известный кыргызстанский акын и музыкант. В 18 лет он возглавил фольклорно-этнографический ансамбль «Ордо Сахна». С 2021 года он публиковал видеообращения с критикой в адрес нынешней власти. В частности, акын высказывался против легализации игорной деятельности, изменения флага, заключения под стражу активистов и реформ в сфере культуры.

В 2022-м против него возбудили дело — поводом послужило обращение к президенту Жапарову и главе ГКНБ Ташиеву. В нем акын эмоционально и нецензурно критиковал «двух друзей», стоящих у власти. В марте 2024-го Жетигена задержали по обвинению в «призывах к захвату власти». Никаких прямых призывов в его видео не было. За пост в фейсбуке ему дали три года лишения свободы. Жетиген должен находиться в заключении в колонии до середины августа 2026 года.