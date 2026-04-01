МВД сообщило, что задержанный сегодня по делу «Кыргызнефтегаза» экс-депутат Шайырбек Ташиев должен возместить государству за нанесенный ущерб 4,1 млрд сомов. Это порядка 46 млн долларов.

«Предварительный ущерб государству превышает 4,1 млрд сомов, включая упущенную прибыль и неуплаченные налоги», — сообщает ведомство.

Брат экс-главы ГКНБ Камчыбека Ташиева водворен в изолятор ИВС ГУВД города Бишкек по делу о коррупции на «Кыргызнефтегазе», возбужденном после выхода расследования налоговой.

«Следствием установлено, что нефть поставлялась через посреднические компании с последующей перепродажей государственному заводу «Кыргыз Петролеум Компани», что привело к незаконному извлечению прибыли», — сообщает МВД.

Дело «Кыргызнефтегаза» В марте 2026 года МВД возбудило дело о коррупции на «Кыргызнефтегазе» после выхода расследования налоговой, которая частично цитировала расследование команды «Темиров лайв».

Налоговая сообщила, что из-за хищения со стороны клана Ташиевых в нефтянной отрасли бюджет страны потерял более 4 миллиардов сомов. В расследованиях упоминались племянник Камчыбека Ташиева Байгазы Матисаков, также другие члены семьи бывшего главы ГКНБ — Таймурас Ташиев, Казыбек Ташиев и Шайырбек Ташиев. Оперативно правоохранители задержали четырех человек, фигурировавших в расследовании.

Так в изоляторе оказались бывший председатель правления ОАО «Кыргызнефтегаз» Нургазы Нишанов, бывший заместитель председателя правления ОАО «Кыргызнефтегаз» Руслан Алтымышев, глава одной из связанных компаний Назгуль Айдарова и бывший глава завода Байгазы Матисаков, племянник Камчыбека Ташиева.

После его задержания в страну вернулся бывший глава ГКНБ Камчыбек Ташиев и его сразу допросили как свидетеля по двум делам, одно из них о коррупции на «Кыргызнефтегазе». Должности главы Нацабанка был лишен Мелис Тургунбаев — он ранее был председателем правления и совета директоров ОАО «Кыргызнефтегаз». После он был допрошен, как свидетель, задержан и отпущен под домашний арест.