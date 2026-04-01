Брат экс-главы ГКНБ Камчыбека Ташиева; бывший депутат Шайырбек Ташиев, задержан по делу о коррупции на «Кыргызнефтегазе», Политика водворили в изолятор.

В марте 2026 года МВД возбудило дело о коррупции на «Кыргызнефтегазе» после выхода расследования налоговой, которая частично цитировала расследование команды «Темиров лайв». Налоговая сообщила, что из-за хищения со стороны клана Ташиевых в нефтянной отрасли бюджет страны потерял более 4 миллиардов сомов.

В расследованиях упоминались племянник Камчыбека Ташиева Байгазы Матисаков, также другие члены семьи бывшего главы ГКНБ — Таймурас Ташиев, Казыбек Ташиев и Шайырбек Ташиев.

Оперативно правоохранители задержали четырех человек, фигурировавших в расследовании. Так в изоляторе оказались бывший председатель правления ОАО «Кыргызнефтегаз» Нургазы Нишанов, бывший заместитель председателя правления ОАО «Кыргызнефтегаз» Руслан Алтымышев, глава одной из связанных компаний Назгуль Айдарова и бывший глава завода Байгазы Матисаков, племянник Камчыбека Ташиева.

После его задержания в страну вернулся бывший глава ГКНБ Камчыбек Ташиев и его сразу допросили как свидетеля по двум делам, одно из них о коррупции на «Кыргызнефтегазе».

Должности главы Нацабанка был лишен Мелис Тургунбаев — он ранее был председателем правления и совета директоров ОАО «Кыргызнефтегаз». После он был допрошен, как свидетель, задержан и отпущен под домашний арест.