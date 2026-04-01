Власти Бишкека хотят передать карьер и прилегающую территорию завода «Кум-Шагыл» Управлению делами президента для использования «в интересах государства». Это частное предприятие в 2024 году захватил глава управделами президента Каныбек Туманбаев. Точная цель передачи территории не указана. Но землю под этим участком вдоль улицы Токомбаева теперь называют «Южной планировочной зоной», а карьер завода уже начали засыпать грунтом.

Мэрия Бишкека внесла на рассмотрение в столичный горкенеш проект о даче согласия на безвозмездную передачу Управлению делами президента 50,4 гектаров карьера «Кум-Шагыл» по улице Токомбаева в бессрочное пользование. Еще 0,3 гектара отдадут во временное пользование на 5 лет под благоустройство.

О передаче этой земли управделами в январе 2026 года мэрию попросило госагентство по управлению госимуществом при кабмине «для создания правовых условий в целях реализации государственных программ и проектов». Снова никакой конкретики.

Судя по справке-обоснованию, которую внесла в БГК мэрия Бишкека, речь идет о юридической формальности. Дело в том, что муниципальную землю нельзя передать из собственности города в собственность государства, минуя горкенеш.

Смысл этой инициативы, на первый взгляд, не очень понятен, но по сообщениям СМИ, год назад, 14 апреля 2025 года, Кабмин своим распоряжением уже передавал карьер ЗАО «Кум-Шагыл» площадью 50,4938 га Государственной ипотечной компании, подконтрольной Управделами президента.

Причем тогда передавалась она не для каких-то туманных «интересов государства», а с ясно обозначенной целью — под строительство ипотечного жилья. Подобное развитие событий «Клооп» предсказывал еще в 2024 году в своем расследовании о рейдерском захвате «Кум-Шагыла» главой Управделами президента Каныбека Туманбаева.

«Клооп» полагает, что в итоге под застройку попадет весь треугольник между улицами Токомбаева, Шабдан Баатыра и холмами, по которым проходит граница Бишкека и Чуйской области. Помимо двух карьеров и завода ЖБИ «Кум-Шагыл», здесь расположены гаражные кооперативы №46, 46а и 21. Общая площадь всей этой территории — около 85 гектаров. В 2025 году блогер Рашид Браун, известный съемками Бишкека с дронов, опубликовал ролик, на котором видно, как самосвалы начали засыпать землей один из карьеров рядом с «Кум-Шагылом».

