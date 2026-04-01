ГКНБ задержал экс-депутата Кундузбека Сулайманова, а также неких подрядчиков М.А. и А.Р.

Как оказалось, ведомство выявило коррупцию при реализации проекта подготовительного этапа Камбар-Атинской ГЭС-1. Следствие считает, что Сулайманов лоббировал интересы некой частной компании — пока не сообщается, какой именно.

Ранее судебно-экспертная служба при минюсте выявила, что со стороны ОАО НарынГЭС и подрядных организаций был нанесен ущерб государству в особо крупном размере.

Депутат-лоббист

В феврале паблики в соцсетях распространили запись разговора — предположительно депутата Кундузбека Сулайманова и директора «Электрических станций» Курсантбека Омурбекова.

В этой записи человек, подписанный как Сулайманов лоббирует назначения и увольнения в энергосекторе. Так он требует у своего собеседника, подписанного как глава «Электрических станций» Курсантбек Омурбеков, извиниться перед своим ставленником. При этом «Омурбеков» жалуется, что этот сотрудник неподготовленный кадр.

Также предполагаемый Сулайманов просит пристроить некоего Айдара Анаркулова, уже другого своего кадра, на должность ведущего специалиста, и уволить некую сотрудницу Кымбат.

В ходе дальнейшего разговора выясняется, что предполагаемый Сулайманов продвигает 2-3 кадра и на некий «каскад» ГЭС. У Сулайманова на госслужбе в сфере энергетики судя по всему целый пул ставленников — в этом разговоре он лоббирует в том числе продление контрактов.

После публикации разговора Кундузбек Сулайманов сложил с себя полномочия депутата фракции «Мекенчил».