Накануне несколько кыргызских СМИ со ссылкой на свои источники писали о экс-мэре Оша Женишбеке Токторбаева.

Допросы: Так 24.kg сообщал, что приближенный экс-главы ГКНБ Камчыбека Ташиева вот уже два дня ходит на допросы в МВД как свидетель.

Якобы расследование связано с его деятельностью в бытность мэром Оша — ранее в распространялась информация о том, что Токторбаев оставил мэрии долги в 12 млрд сомов.

9 марта «Кактус», ссылаясь на источники, писал что Токторбаев заложил муниципальные предприятия Оша и получил кредит на 2 млрд сомов.

«По неподтвержденным данным, речь идет об имуществе МП «Ош горводоканал», Ошского городского муниципального автотранспортного предприятия и МП «Ош унаа бекети»», — писало издание

Сам же Токторбаев опроверг информацию о том, что во время его работы долг муниципалитета достиг 12 миллиардов сомов и тоже говорил о двух миллиардах.

«Заявления о том, что мэрию оставили в долгах — ложь. По линии муниципального капитального строительства задолженность перед подрядными компаниями составляет около 750 миллионов сомов, у городского дорожного строительного предприятия — примерно 1 миллиард 500 миллионов сомов. В целом задолженность перед подрядными организациями за выполненные работы — около 2 миллиардов 300 миллионов сомов», — сказал он.

Ограничение передвижения: «Кактус» сообщил накануне, что пограничников предупредили — Токторбаева нельзя выпускать из страны. Им якобы пришла ориентировка. Ранее не выпустили из страны другого друга Камчыбека Ташиева — фигуранта журналистских расследований Канатбека Абдыкадырова.

Токторбаев — друг Ташиева

Они земляки, оба из Сузакского района. В 2021 году Токторбаев стал депутатом парламента от партии «Ата-Журт Кыргызстан», которую связывали с Ташиевым. До этого на выборах в парламент в 2020 году Токторбаев и его сын были в списке партии «Мекенчил», которую возглавлял Ташиев. А в январе 2025 года Токторбаева назначили мэром Оша.

В Жогорку Кенеше Токторбаев пел гимны Ташиеву. А после подтвердил их дружбу и даже родственные связи.

Женишбек Токторбаев — фигурант журналистских расследований, дружба с Ташиевым приносила ему бенефиты не только в виде подаренных ему автомобилей.

Например, с Токторбаевым связаны компании, которые строят дома для ГИК. Государственная должность не помешала ему заниматься бизнесом. Компания «Бест хаус гранд», которой косвенно владеет Токторбаев, строит для Государственной ипотечной компании 10 жилых комплексов в Джалал-Абадской области и в Оше.