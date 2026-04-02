Племянник экс-главы ГКНБ Камчыбека Ташиева Байгазы Матисаков отпущен под домашний арест. Решение отправить его под домашний арест до 16 мая принял Первомайский районный суд Бишкека.

Байгазы Матисаков был задержан 18 марта по делу о коррупции на «Кыргызнефтегазе». Кроме него были задержаны бывший председатель правления ОАО «Кыргызнефтегаз» Нургазы Нишанов, бывший заместитель председателя правления ОАО «Кыргызнефтегаз» Руслан Алтымышев, а также глава одной из связанных компаний Назгуль Айдарова.

Расследование о коррупции на «Кыргызнефтегазе»

В марте Налоговая выпустила расследование о хищениях на «Кыргызнефтегазе». В указанных ГНС схемах фигурировали родственники или приближенные Камчыбека Ташиева.

В расследовании упоминался племянник Камчыбека Ташиева Байгазы Матисаков, также другие члены семьи бывшего главы ГКНБ — Таймурас Ташиев, Казыбек Ташиев и Шайырбек Ташиев.

Расследование налоговой частично цитировало старое расследование «Темиров лайв» — там упоминались все те же родные Камчыбека Ташиева. После выхода того расследования журналисту Болоту Темирову подбросили наркотики и возбудили несколько уголовных дел, а после спецслужбы по сути похитили его из здания суда и посадили в самолет без документов.

Ему запретили возвращаться в Кыргызстан. Так расследование о коррупции на «Кыргызнефтегазе» стало началом волны преследований в отношении журналистов «Темиров лайв». После насильственной депортации Темирова его команда под руководством журналистки расследовательницы Махабат Тажыбек кызы, его супруги, продолжила выпускать расследования.

Впоследствии всю команду задержали, Тажыбек кызы провела в изоляторе и колонии порядка двух лет, пока недавно ее не отпустили под подписку о невыезде на время пересмотра дела. Это произошло уже после выхода расследования налоговой, которая упоминала факты из расследования «Темиров лайв» — тогда гражданское общество стало задавать вопросы, почему тогда все еще преследуются Болот Темиров и Махабат Тажыбек кызы?

Расследование налоговой стало причиной возбуждения дела — и в этот раз не в отношении расследователей, а в отношении фигурантов расследования. Сначала были задержаны четверо — в том числе Байгазы Матисаков, после чего в страну вернулся экс-глава ГКНБ Камчыбек Ташиев и был допрошен по делу.

Должности главы Нацабанка был лишен Мелис Тургунбаев — он ранее был председателем правления и совета директоров ОАО «Кыргызнефтегаз». После он был допрошен, как свидетель, задержан и отпущен под домашний арест.

Несколько раз был допрошен по делу о «Кыргызнефтегазе» экс-депутат Шайырбек Ташиев. 1 апреля его задержали и водворили в изолятор, МВД сообщило, что задержанный должен возместить государству за нанесенный ущерб 4,1 млрд сомов. Это порядка 46 млн долларов.