Директор нового рынка в Оше Б.А. задержан — эту информацию журналистам подтвердили в УВД Ошв. По предварительным данным, задержан он по подозрению в получении взятки.

Новый рынок был построен на смену целого ряда ошских базаров, само строительство с самого начала сопровождалось скандалами. В расследовании «След Ташиева: кто и зачем захватывает рынок «Келечек»» «Клооп» писал, что со строительством нового рынка в Оше был связан приближенный Ташиевых Замирбек Толубаев.

Великое переселение рынков

В 2024 году, когда Центральный рынок в Оше накрыло селями, глава ГКНБ Камчыбек Ташиев поручил перенести рынок.

Весной 2025 года пошли слухи, что на новый рынок перенесут не только Центральный рынок, но и «Келечек». В мае Токторбаев заявил, что на новый рынок должны переехать сразу четыре базара — «Келечек», «Бексултан», «Кийм-кечек» в Оше и рынок стройматериалов в Шейит-Добо.

Интересы приближенных Ташиева

Торговцы переезжать на новый рынок не хотели. Контейнеры на новом рынке они сравнивали с курятниками.

Павильоны на новом рынке, по словам предпринимателей, им предлагали выкупать сначала по $1 тыс за квадратный метр, а после по $1,5 тыс квадрат. В итоге 12-метровый павильон из ОСБ обойдется в $18 тыс.

На продаже новых павильонов торговцам хотели заработать близкие к власти бизнесмены. Один из них — депутат городского кенеша Оша Искакбек Майлиев.

У рынка есть еще «три или четыре» инвестора, говорил Майлиев. Единственное имя, которое он произносит — Замирбек Толубаев. Это друг брата главы ГКНБ Шайырбека Ташиева и бизнес-партнер его сына, Элмирбека Кадыршаева.