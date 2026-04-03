В декабре 2025 года Минтранс объявил новый амбициозный проект — платный тоннель «Келечек» на Тоо-Ашуу за $640 млн. Строить его будут четыре компании, две из которых связаны с окружением экс-главы ГКНБ. От государства соглашение подписывал министр, которого Жапаров уволил почти сразу после того, как отправил Ташиева отставку.

В конце прошлого года министерство транспорта подписало соглашение о строительстве нового тоннеля «Келечек» на перевале Тоо-Ашуу за $640 млн. Проект включает непосредственно сам тоннель длиной 11,5 км, две гидроэлектростанции для его обслуживания и пункты платы за проезд. Все это будет построено в рамках государственно-частного партнерства консорциумом компаний, которые получат право реализовать и эксплуатировать тоннель на 49 лет.

В консорциум входят четыре компании — ОсОО «Тез жол», «Железобетон Строй», «Нур Капитал» и ОАО «Кыргызгидроспецстрой». Две из этих компаний связаны с родственниками экс-главы ГКНБ Камчыбека Ташиева.

Молодая компания — и уже с крупными госпроектами

Возглавляет консорциум компания «Тез жол», основанная в конце 2023 года. Несмотря на недолгую историю существования, компания уже имеет опыт в масштабных госпроектах. «Тез жол» — один из главных подрядчиков строительства объездной платной трассы в Узгене — той самой, которую в 2024 году инспектировал с вертолета тогда еще глава ГКНБ Камчыбек Ташиев.

Секрет успеха «Тез жол» прост: еще недавно ее учредителем был сын Ташиева Тай-Мурас.

Вторым подрядчиком трассы в Узгене была еще одна компания, связанная с Тай-Мурасом Ташиевым — «Жагалмай». Он не был ее прямым собственником, но в составе ее учредителей была компания «Грант Холдинг», которая принадлежала Тай-Мурасу Ташиеву. В этом «Грант Холдинге» его партнером был экс-министр транспорта бакиевских времен Нурлан Сулайманов.

В 2010 году он стал депутатом Жогорку Кенеша от ташиевской партии «Ата-Журт». Правда, просидел он в парламенте совсем недолго: в 2012 году Сулайманова обвинили в том, что он при проведении тендеров лоббировал интересы нескольких компаний, аффилированных с его родственниками. Было заведено уголовное дело, но Сулайманов скрылся от следствия, улетев в Германию на лечение. Вернулся в Кыргызстан он лишь через семь лет, когда дело закрыли из-за истечения срока давности.

В 2021 году Сулайманов стал советником экс-главы кабмина Акылбека Жапарова. А его сын Эльдар Сулайманов в декабре 2021 года стал депутатом от партии «Ата-Журт Кыргызстан», которую связывали с Камчыбеком Ташиевым. В последний созыв парламента он прошел ноябре 2025 года по избирательному округу №5 в Ошской области. В феврале 2026 года он добровольно сложил мандат после того, как Садыр Жапаров уволил Камчыбека Ташиева с поста главы ГКНБ.

Родственные линии в господрядах

«Кыргызгидроспецстрой» — еще один участник консорциума по строительству тоннеля «Келечек» за $640 млн. По сведениям эксперта в энергетике Расула Умбеталиева, эта компания участвовала в господрядах госкомпании «Электрические станции» будучи аффилированной с на тот момент первым заместителем гендиректора Исланбеком Сарсеитовым. Также в подрядах «Электрических станций» участвовала и упомянутая выше ОсОО «Жагалмай». И это не выглядит как просто совпадение.

Ведь учредителем в компании «Жагалмай» значится Зайырбек Сарсейитов — отец бывшего первого заместителя гендиректора ОАО «Электрические станции» Исланбека Сарсейитова. А руководителем — его сын Рыскулбек Зайырбеков, который называет себя акционером ОАО «Кыргызгидроспецстрой».

Эта родственная связь могла обеспечивать бизнес выгодными подрядами. Эксперт по энергетике Расул Умбеталиев не раз заявлял, что в прошлом компания «Жагалмай» участвовала в одном из очень дорогих проектов «Электрических станций» — строительстве обводного канала около Камбар-Атинской ГЭС-2. Этот канал был нужен для того, чтобы защитить дамбу ГЭС от возможного гидроудара, который может возникнуть, если в горах случится оползень и перекроет русло реки Нарын.

Строительство канала началось в 2016 году — генподрядчиком стала компания ОАО «Нарынгидроэнергострой». Умбеталиев утверждает, что субподрядчиком строительства стала компания «Жагалмай». На строительство канала, по неофициальной информации, было потрачено около 200 млн сомов, но он так и не был достроен, рассказывал Умбеталиев журналистам в 2018 году.

«Электрические станции» подтвердили, что действительно заключили контракт на строительство обводного канала на Камбар-Атинской ГЭС-2 с ОАО «Нарынгидроэнергострой». Но при этом в госкомпании утверждали, что непосредственно с ОсОО «Жагалмай» никаких договоров не подписывали.



Уже в 2022 году Умбеталиев утверждал, что Жалал-Абадское управление ГКНБ возбудило уголовное дело в отношении экс-директора «Электрических станций» Осмона Качкынбаева и руководства компании «Жагалмай». По его словам, их подозревали в хищении средств при строительстве обводного канала в 7 км выше Камбар-Атинской ГЭС-2.



По данным Умбеталиева, сначала следствие определило сумму ущерба в 118 млн сомов, а затем она была снижена до 70 млн сомов. Он также добавил, что обвиняемые по делу частично возместили ущерб, но уголовное дело не было прекращено.



Это не единственный крупный проект, где встречаются компании «Жагалмай» и «Кыргызгидроспецстрой». Например, в марте 2021 года компании вошли в консорциум как субподрядчики строительства участка дороги Кочкор-Эпкин, входящей в альтернативную дорогу Север-Юг. Лидером консорциума была компания «Жагалмай».

В 2023 году ГКНБ возбудил уголовное дело в отношении сотрудников управления водными ресурсами Минсельхоза. По данным силовиков, чиновник управления перечислил подрячикам, строившим водозаборное сооружение, 50 млн сомов за работы, не подтвержденные технадзором. Среди этих подрядчиков была и компания «Жагалмай». Кроме того, ГКНБ сообщал, что качество проделанных работ подрядчиками не соответствовало техническим нормам и правилам строительства.

В том же году прокурор Жалал-Абадской области сообщил, что «Жагалмай» без разрешительных документов вела разработку месторождения россыпного золота.

Еще в мае 2023 года единственным учредителем «Жагалмай» был Зайырбек Сарсейитов. После ряда сообщений о нарушениях со стороны «Жагалмай», в феврале 2024 года она прошла перерегистрацию. А осенью того же года СМИ стали сообщать, что одним из учредителей «Жагалмай» является компания сына председателя ГКНБ Камчыбека Ташиева Тай-Мураса. Главы ведомства, которое, по словам эксперта Умбеталиева, ранее возбуждало уголовное дело против «Жагалмай».

Это не первый случай, когда приближенные главы ГКНБ внезапно начали заведовать активами бизнесменов, на которых были возбуждены уголовные дела. Об этом «Клооп» ранее уже рассказывал в своих предыдущих расследованиях.

Непотизм и скрытые связи в новом проекте



Еще одна входящая в консорциум компания — «Железобетон Строй». Однажды мэрия Бишкека даже оштрафовала ее за повреждение столичных тротуаров. «Железобетон Строй» также участвует в проекте строительства футбольной академии «Барсы» в Бишкеке, владельцами которой являются друзья Камчыбека Ташиева и родственник Садыра Жапарова.

Как мы видим, две компании из консорциума — «Тез жол» и «Железобетон Строй» — уже засветились в проектах с явно выраженным привкусом непотизма. Но, может быть, все это в прошлом? Ведь Тай-Мурас Ташиев вышел из учредителей «Тез жол» и «Жагалмай» еще в 2024 — сразу после того, как Temirov Live рассказал про строительство дороги в Узгене.

Однако связи остались.



Доли в компании «Железобетон Строй» принадлежат племянникам Ташиева — Толкунбеку Каныбекову и Сыймыку Тыныбекову.

Проследить связь компании «Тез Жол» с семьей Ташиевых сложнее, но она все-таки есть.

Сейчас единственным владельцем компании «Тез жол», главного подрядчика тоннеля «Келечек», числится некий Аскарбек Каландаров. В открытых источниках информации о нем почти нет. Известно лишь, что после 2021 года он стал владельцем или совладельцем в еще в семи компаниях, которые занимаются добычей угля, производством бетонных и металлоконструкций, разработкой программного обеспечения и торговлей.

По данным Минприроды, у Каландарова была лицензия на родник «Оргума». Добычей воды в нем занималась «Кыргызско-Чешская водная компания». Основатель «Кыргызско-Чешской водной компании» — сын Нурлана Сулайманова Элдар. Нурлан Сулайманов, как указано выше, был партнером сына Ташиева.

Руководитель у «Тез жол» тоже интересный. Директором компании, по данным минюста, сейчас числится Нурланбек Кайынбаев, который более десяти лет работал в транспортной сфере, а в 2021 году был даже назначен замминистра транспорта, но проработал на этой должности всего год.

Порешали по-семейному

В нашей истории остался еще один важный вопрос: как проект тоннеля достался приближенным главы ГКНБ?

Все просто: на момент подписания соглашения министром транспорта был Абсаттар Сыргабаев — өкүл бала (названный сын) экс-главы ГКНБ Камчыбека Ташиева. Сыргабаев был уволен с должности министра спустя неделю отставки Камчыбека Ташиева.

Что будет с подрядом на строительство тоннеля, власти пока не сообщали.