Живущий в комфортных условиях в Беларуси президент-беглец Курманбек Бакиев не раз негативно высказывался о 7 апреля 2010 года, дне, когда он был свергнут.

Так в 2023 году он говорил, что не несет ответственности за погибших 7 апреля 2010 года и за погибших в межэтнических столкновениях на юге страны в том же году.

«Я не хочу анализировать, кто несет ответственность за гибель пострадавших в Бишкеке 7 апреля 2010 года и на юге в июне, но это вовсе не моя вина», — говорил он. Годом ранее он утверждал, что в случае нового суда уверен, что его оправдают.

«Я готов участвовать в любом международном суде. Я готов на все, чтобы фамилия президента Бакиева оставалась чистой на страницах истории, перед народом. (…) руководство Кыргызстана знает, где я живу. Я живу в резиденции в Минске. Нет никого, кто бы пришел и сказал: “Курманбек Салиевич, против вас выдвинули такие-то обвинения. Что скажете?» — говорил он.

В 2017 году Бакиев говорил, что вернется в Кыргызстан, когда «придет время».

«Я в чем был в том и уехал. Я не знаю, может, в качестве реликвий мое белье забрали — майки, носки. Я уже не говорю про посуду […] Я думаю, я уверен, что придет время и я вернусь на родину», — сказал он.

В том же году в другом интервью он говорил, что живет за счет жены, президент Беларуси — его друг. В том же интервью он заявил, что 24 марта 2005 года, после которого он пришел к власти — это революция. А вот якобы 7 апреля 2010 года — не революция.

В 2019 году выпустили комплиментарный фильм про Курманбека Бакиева. В фильме рассказывали о том, ​​что обычный человек не вынес бы таких мучений, каких вынес Бакиев, покинув родину. Но он не сломался, а написал книгу Боль, любовь и надежда: мой Кыргызстан».

В том же году выходили комплиментарные ролики о Бакиеве на каналах Nur TV и NewTV. Директором NewTV был Нурланбек Шакиев, ныне известный как экс-депутат Нурланбек Тургунбек уулу. Сам Шакиев работал в команде Бакиева с 2006 по 2009 годы.

По отрывкам видео в соцсетях можно сделать вывод, что сюжет рассказывает о семейной стороне жизни Бакиевых. Например, одна из героинь сюжета говорит, что Максима Бакиева, сына бывшего президента, известного как рейдера, хотели назвать Манасом, а не Максимом.

Как живет Бакиев

Курманбек Бакиев живет в Беларуси уже 16 лет — он бежал туда вместе с семьей еще в 2010 году, когда его свергли в Кыргызстане. По прибытию в Беларусь Бакиев некоторое время Бакиев жил в президентской резиденции «Плавно», а затем переехал в элитный район Минска «Дрозды».

Старший сын Бакиева Марат проживает в Беларуси в элитной деревне Раубичи, второй сын Максим предпочитает жить в английском графстве Суррей в поместье за пять миллионов долларов США.

«Альянс расследователей Беларуси» выяснил, что свергнутый президент Кыргызстана Курманбек Бакиев получил в Беларуси второй паспорт на другое имя.

Журналисты сообщали, что по два паспорта получили и члены семьи Бакиева — это позволило им свободно путешествовать по миру.

В 2021 году объединение силовиков Беларуси BYPOL опубликовало расследование о тех, кто давал взятки Лукашенко. По их данным, Айжан Кененбаева — жена Максима Бакиева, сына свергнутого президента Кыргызстана, дала не менее $1,6 млн за «покровительство и укрывательство».

Второй кыргызский президент-беглец

Правление Бакиева ознаменовалось коррупцией, непотизмом и убийствами неугодных людей, в числе которых были политоппоненты, бывшие соратники, журналисты.

Во время революции 7 апреля 2010 года против участников протеста применили оружие и более 80 человек погибли на площади Ала-Тоо у Белого дома.

В Кыргызстане Бакиева заочно приговорили к 30-летнему тюремному сроку, 25 лет из которых он должен провести в колонии усиленного режима. Его брата — экс-главу Службы госохраны — Жаныша Бакиева также заочно приговорили к пожизненному заключению.

Несмотря на это, президент Беларуси Александр Лукашенко отказался выдавать его Кыргызстану. Уже в 2025 году Лукашенко приезжал в Кыргызстан и говорил о Бакиеве.

«Все мне говорит: “Вот хотел бы хоть на могилу приехать к отцу”. Ну, это безобразие, что кыргызы не могут позволить своему президенту приехать на могилу отца. Думаю, мы решим этот вопрос с нынешним руководством», — сказал Лукашенко.

Пока Бакиев проживает в Беларуси в Кыргызстане сменилось три президента. Нынешние кыргызские власти тесно сотрудничают с бакиевскими людьми. Кроме того, президент Садыр Жапаров встречался с Бакиевым в Дубае. Также Конституционный суд Кыргызстана в апреле 2025 года разрешил пересмотр уголовных дел в отношении Бакиева при его личном участии.