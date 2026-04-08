6 апреля Первомайский суд Бишкека постановил оставить под стражей до 10 июня политолога Бакытбека Жумагулова. Как оказалось, общественный деятель был задержан по «делу 75» по подозрению по статье «Массовые беспорядки». Жумагулова отправили в СИЗО №1.

Не ясно, по какой причине был задержан политолог и когда это произошло. В самом письме 75 его имени среди подписантов нет.

Но в январе 2026 года он давал интервью о применении президентского мандата в условиях конституционных изменений. Но он не призывал к досрочным выборам, а говорил, что «деятельность главы государства осуществляется в рамках новой Конституции, предусматривающей пятилетний срок и возможность двух президентских сроков. (…) c правовой точки зрения данная ситуация не свидетельствует о каких-либо нарушениях».

А 11 февраля он высказывался об отставке Ташиева.

«Отставку Камчыбека Ташиева нельзя воспринимать как обычную кадровую перестановку. Это событие системного уровня, потому что в течение последних лет управление в стране фактически держалось на модели «двойной опоры» — политического центра и силового центра, которые работали как единая конструкция», — говорил он.

Также он считал, что «в среднесрочной перспективе риски растут, потому что исчезает второй сильный элемент баланса, а вся критика общества и элит начинает адресоваться напрямую первому лицу».

13 февраля он одобрял решение президента обратиться в Конституционный суд для официального толкования норм Конституции, регулирующих сроки его полномочий.

«В таких условиях принципиально важно, чтобы вопрос решался не в формате политического давления, эмоций или уличной мобилизации, а исключительно в правовом поле. Окончательная точка в подобных вопросах должна ставиться не в соцсетях и не через политические заявления, а через компетентный юридический механизм — Конституционный суд, который и создан для разрешения таких коллизий», — говорил он.

Письмо 75

9 февраля кыргызстанские СМИ распространили открытое обращение к президенту Садыру Жапарову. Письмо подписали 75 человек, среди которых были экс-депутаты, экс-премьер-министр, экс-министры, бывшие чиновники более низкого ранга, олимпийский чемпион, деятели культуры и науки и так далее. В письме они просили назначить выборы президента на 2026 год, а не на январь 2027 года.

Авторы письма считали, что в обществе идет жаркая дискуссия о дате проведения президентских выборов. Связана эта дискуссия с действием двух конституционных норм: прежней Конституции, по которой был избран действующий президент, и новой Конституции, по которой сегодня функционирует государственная власть.

Они предлагали Садыру Жапарову незамедлительно инициировать выборы президента. Авторы письма подчеркнули, что вновь избранный президент и его новая команда получат возможность продолжить успешные дела и решить имеющиеся серьезные проблемы.

Успехи и проблемы авторы письма тоже описали. Примечательно, что авторы письма к успехам отнесли решение вопросов в тех сферах, за которые отвечал глава ГКНБ Камчыбек Ташиев.

10 февраля президент Садыр Жапаров отправил в отставку своего соратника Камчыбека Ташиева с поста главы ГКНБ. Замглавы правительства Эдиль Байсалов и пресс-секретарь президента Аскат Алагозов обвинили подписантов письма к президенту в том, что они вносили раскол между Жапаровым и Ташиевым.

11 февраля были задержаны подписаны письма 75 — бывший глава МВД Курсан Асанов, бывший первый вице-премьер Аалы Карашев, бывший вице-премьер Бекболот Талгарбеков, бывший посол Эмилбек Узакбаев и экс-депутат Курманбек Дыйканбаев.

МВД сообщало, что их обращение к президенту с предложением провести досрочные выборы «вызвало жаркие споры среди населения и усугубляло общественно-политическую ситуацию в стране». По этой причине МВД возбудило дело о массовых беспорядках.

После их арестов президент Садыр Жапаров дал интервью, в котором прокомментировал и отставку Ташиева, и письмо 75.

«Они начали собирать подписи, призывая к досрочных выборам, и начали сбивать с толку народ», — рассказывает президент. Тогда он понял, что ему надо быстро принять решение, чтобы простые люди не разделились — отправить в отставку Камчыбека Ташиева.

«Я верю, что приняв такое быстрое решение, я спас жизнь своему другу. Иначе эти аксакалы и карасакалы могли увести его не туда», — говорил президент — «Если бы Камчыбек Ташиев не был снят со своей должности, усилия тех, кто добивался раскола среди госслужащих, возымели бы силу. Это могло привести к напряженности в обществе. Из-за этого мне пришлось отправить друга в отставку».