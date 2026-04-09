В середине марта СМИ со ссылкой на свои источники сообщали о вероятной отставке Эдиля Байсалова с поста замглавы Кабмина — правда тогда с публичным опровержением этого выступил глава отдела информационной политики администрации президента Дайырбек Орунбеков.

Не прошло и месяца, как уже сам Эдиль Байсалов сообщил что покидает должность. Байсалов 9 апреля на симпозиуме в честь поэта Салихана Жигитова заявил, что это его последний день на посту замглавы кабмина. СМИ со ссылкой на свои источники сообщают, что Байсалов может снова занять должность посла — на этот раз в США. В прошлом он был послом в Великобритании.

Байсалов занимал должность замглавы Кабмина с октября 2021 года. Его резкие высказывания на этом посту вызывали резонанс и критику у внесистемной оппозиции, у действующих депутатов, у гражданского общества и пользователей соцсетей. Ведь до поста в правительстве он придерживался других взглядов — демократических.

У Байсалова богатый политический и активистский опыт. Он порядка девяти лет был замдиректора НПО «За демократию и гражданское общество», а потом возглавлял ее. Участвовал в «тюльпановой революции» 2005 года, в результате которой свергли первого президента Аскара Акаева. При правлении Курманбека Бакиева покинул Кыргызстан и временно жил в Швеции. Вернулся в страну в апреле 2010 года — уже после свержения Бакиева.

В том же году стал главой аппарата Временного правительства, а в 2012 — министром соцразвития.

При правлении Алмазбека Атамбаева Эдиль Байсалов был известен, как гражданский активист. Он также писал критические колонки и проводил свои расследования, в том числе о «друзьях» Атамбаева, которые побеждали в гостендерах.

В бытность активистом он требовал отставки главы ГКНБ за поиск компромата на экс-главу государства Розу Отунбаеву, организовывал мирные митинги в поддержку свободы слова. Высказывался в поддержку осужденного правозащитника Азимжана Аскарова.

Для гражданского общества, либеральных политиков и правозащитников Байсалов был «своим» — тем, кто борется за свободы и требует соблюдения законов от представителей власти.

При правлении Сооронбая Жээнбекова, в июне 2019 года, гражданского активиста Байсалова назначили послом в Великобританию. Тогда представители МИД Кыргызстана сообщили, что Байсалова на должность посла порекомендовал президент.

Байсалов на время посольской деятельности стал менее активным в соцсетях. Регулярность постов возобновилась с его возвращением в Кыргызстан, как и критичность высказываний — только объектом критики стала не власть, а гражданское общество, оппозиция и НПО. Ведь Байсалов и сам стал представителем власти — он стал зампредом Кабмина.

Уже в 2022 году, став представителем власти и столкнувшись у Белого дома со средним пальцем от участника митинга Байсалов заговорит о том, что депутатов нужно обезопасить от акций у здания парламента. После он критично высказывался о журналистах, оппозиции, поощрял аресты и задержания, обвинял правозащитников в «хайпе», утверждал, что с президентом Садыром Жапаровым Кыргызстан стремится в «стратосферу» и сравнивал главу государства с Петром Первым.