Генпрокуратура сообщила 8 апреля, что в 2025 году общий размер причинённого государству ущерба составил 72 млрд 759 млн сомов, из которых 70 млрд 680 млн сомов, или 97,1%, возмещены в доход государства. Часть этих средств поступила в бюджет в качестве конфискованного недвижимого имущества и активов.

Генпрокурор Максат Асаналиев сообщил на заседании парламента, что лидером по взысканиям стал ГКНБ, который вернул государству 67,9 млрд сомов. Спецслужбы внесли вклад в виде 96% от общей суммы.

После него идет МВД — 1,4 млрд сомов. Дальше счет по ведомствам пошел уже на миллионы, а не на миллиарды.

Судя по пресс-релизам ведомств, большую часть недвижимости в пользу государства возвращал именно ГКНБ. Все это происходило под руководством главы ГКНБ Камчыбека Ташиева, друга президента Садыра Жапарова. После увольнения Ташиева в генпрокуратуру поступило 386 жалоб на противоправные действия сотрудников ведомства, в том числе от бизнесменов.

Сделали акцент на жалобах в отношении сотрудников ГКНБ и депутаты парламента — бизнесмены неоднократно заявляли о том, что сотрудники спецслужбы под давлением заставляли их отказываться от имущества.

Асаналиев сообщил, что в сейчас Военная прокуратура расследует 18 уголовных дел по факту коррупции со стороны сотрудников ГКНБ. Восемь подозреваемых находятся под стражей, один — под домашним арестом.

«В рамках так называемой кустуризации некоторые сотрудники ГКНБ превышали свои полномочия и присваивали себе имущество граждан. Нужно провести тщательное расследование», — сказал генпрокурор.

«Добровольный» возврат имущества

Генпрокурор подчеркнул, что в ряде случаев уголовное преследование прекращалось после добровольного возврата имущества, якобы добытого преступным путем.

Правоохранительные ведомства регулярно сообщают о добровольном возврате имущества в в пользу государства со стороны бизнесменов или политиков.



К примеру, в прошлом году Госагентство по управлению госимуществом сообщило, что на сентябрь 2025 года в собственность государства на «добровольной основе» вернули 226 объектов, 61 из них был реализован на сумму в 9,7 млн сомов.

С приходом к власти президента Садыра Жапарова в Кыргызстане была введена «экономическая амнистия», больше известная, как «кустуризация». Инициировал ее сам Жапаров.

Согласно закону, кыргызстанцы, виновные в присвоении и растрате имущества, незаконной предпринимательской и банковской деятельности, экономической контрабанде и прочих экономических преступлениях, могут добровольно возместить ущерб и уйти от наказания в виде лишения свободы.

«Людей принуждают признать вину и выплатить ущерб, размеры которого рассчитываются неизвестным образом без какой-либо связи с предъявленным обвинением. Имеют место случаи добровольного перечисления миллионов сомов в бюджет государства лицами, которым не было предъявлено обвинение», — рассказывала в 2021 году глава правовой клиники «Адилет» Чолпон Джакупова.

Главным органом, «возвращающим» государству якобы незаконно полученное имущество, стал ГКНБ и его тогдашний глава Камчыбек Ташиев — давний друг президента.

После его неожиданной отставки в феврале 2025 года, бизнесмены начали писать заявления на сотрудников спецслужб в прокуратуру и рассказывать в соцсетях о давлении и захвате их имущества.

Одним из первых крупных бизнесменов, которые лишились своих активов, стал уже бывший алкомагнат Шаршенбек Абдыкеримов. В марте 2026 года он начал рассказывать свою историю в соцсетях.

Он обвинил Ташиева в вымогательстве у него 500 миллионов сомов в качестве «помощи бюджету». В итоге Абдыкеримов согласился отдать 250 миллионов, взамен на гарантию, что его бизнес не тронут. Однако постепенно у него отняли несколько заводов, торговый центр и недвижимость. Причем не все объекты были переданы в пользу государства — некоторые оказались в распоряжении приближенных президента Садыра Жапарова.

Например, «Карабалтинский ЗСИ» оказался под контролем племянника первого свергнутого президента Аскара Акаева Нурсултана Чилтенова и сына друга президента Арзыбека Бурханова Азата. Эти двое фигурируют в множестве расследований «Клоопа» — они стали бенефециарами целого ряда кустуризированного бизнеса.

«Кыргызский камвольно-суконный комбинат» Абдыкеримова был конфискован и продан «Тарим Трэйд». Соучредителем этой компании является Пальван Нур Мухаммед, сын партнера Райымбека Матраимова Хабибулы Абдукадыра.

Схожие смены хозяев произошли и у имущества других бизнесменов, столкнувшихся с «кустуризацией».

Родная сестра президента Райкан Джапарова зашла в бизнес сына владельца крупнейшего рынка в Центральной Азии «Дордой» Аскара Салымбекова.

До этого ГКНБ задержал племянника Салымбекова. Его обвинили в коррупции, он внес на депозитный счет ГКНБ 100 млн сомов «в качестве предварительного обеспечения возмещения ущерба». После этого его отпустили под подписку о невыезде.

А невестка президента Бурул Кыштобаева в 2021 году она стала совладелицей строительной компании семьи бывшего мэра Бишкека Азиза Суракматова.

Это случилось после того, как спецслужбы задержали экс-градоначальника и обвинили в незаконной продаже муниципальной земли под строительство коммерческих зданий и многоэтажек.

Суракматова заплатил в бюджет 170 млн сомов, а вскоре соучредителями в бизнесе его семьи стали невестка президента Бурул Кыштобаева и сын его друга Азат Бурканов.

Они же вместе с другими приближенными Садыра Жапарова получили землю «Завода ЖБИ» и развлекательного центра «Сан Сити» под швейным рынком «Мадина».

Турецкий партнер племянника Садыра Жапарова получил в аренду бишкекскую гостиницу «Достук» с казино на первом этаже. Ранее часть этой гостиницы ГКНБ отобрал у собственников — якобы из-за незаконной приватизации.

Но не все переходило к приближенным президента, за счет кустуризации обогащались и приближенные Камчыбека Ташиева.

Подконтрольное людям Камчы Кольбаева месторождение золота досталось другу и партнеру Ташиева Айбеку Алыбаеву. АЗС бывшего «хана Оша» Жалила Атамбаева, дважды арестованного ГКНБ, перешли под бренд ташиевского компаньона Акылбека Маматова.

В Джалал-Абаде на землях, отнятых главой ГКНБ у влиятельного в прошлом бизнесмена Келдибека Туманова, строит ипотечные дома компания, связанная с родственником Ташиева Женишбеком Токторбаевым.

Это судьба лишь малой части активов, которые правоохранительные органы, особенно ГКНБ, «вернули» государству. Сколько еще из них были «добровольно» были переданы государству под давлением спецслужб, как и то, вернутся ли они законным владельцам — неизвестно.