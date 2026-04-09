Жогорку Кенеш 9 апреля принял в третьем чтении законопроект, который введет в кыргызское законодательство понятие электронного векселя. Теперь документ должен подписать президент. Сейчас, по закону, эти ценные бумаги могут быть только бумажными.

Проект закона в конце марта инициировал Кабинет министров. Спустя всего две недели парламент принял его в третьем чтении без общественного обсуждения.

«Поскольку данный проект не устанавливает никаких новых обязанностей или ограничений для юридических лиц, общественное обсуждение проекта не требуется», — написали в справке-обосновании к законопроекту.

В том же документе Министерство финансов объясняет, что цифровой вексель необходимо легализовать для «модернизации финансовой инфраструктуры». К тому же, по мнению ведомства, «цифровая форма обеспечивает прозрачность» процессов.

Несмотря на то, что цифровые вексели, хоть и на завершающем этапе, но все же еще только в процессе легализации в Кыргызстане, беглый молдавский олигарх Илан Шор уже как минимум с середины 2025 года использует их для помощи России в обходе санкций через свою структуру А7А5.

Согласно данным из утечки внутренних документов, по состоянию на июнь 2025 года она выпустили вексели на сумму более $21,2 млрд.

Структура Шора никогда не скрывала, что выпускает вексели в Кыргызстане — это указано на официальном сайте А7А5. Не скрывают они и свою связь с российским государственным оборонным Промсвязьбанком, и то, что схема с токенами и цифровыми векселями А7А5 создана для обхода санкций.

«[Продукты компании] востребованы во многом во внешней торговле, безусловно, поскольку сейчас, как вы знаете, с расчетами возникают сложности, через А7А5 можно эти расчеты в цифровой валюте проводить», — рассказывал топ-менеджер А7А5 Олег Огиенко на AMA-сессии в Ютубе.

Огиенко также уверяет, что А7А5 работает под тщательным надзором и «поддержкой» российских и кыргызских госорганов.

Структура А7А5 использует кыргызские государственные банки «Айыл Банк», «Элдик банк» и «Капитал банк». Кроме того, на 100% принадлежавшая Министерству экономики ОАО «Торговая Компания Кыргызской Республики», наряду с другими кыргызскими юрлицами, занималась погашением цифровых векселей А7А5.

В феврале 2026 года минэконом ликвидировал свое ОАО.

Почему цифровой вексель?

Как объясняет сам Огиенко, использование виртуального векселя оставляется намного меньше следов, в том числе цифровых — фиксируется только то, кто запросил выпустить документ и кто его в итоге обналичил.

Это как чек на предъявителя, передать его можно кому угодно и обналичить его сможет любой человек. А вот отследить полную цепочку — очень сложно. Вексель можно передавать как физически, так и виртуально через специальное приложение.

«Есть выпуск векселя, потом этот вексель как-то может передаваться от одного лица другому и эти операции в блокчейне вообще никак не отражаются и отследить в блокчейне не могут. В блокчейне уже отражается операция, когда вексель превращается обратно в А7А5 […] Сам факт передачи от одного лица к другому просто физического векселя — не отражается», — объясняет Огиенко.

При этом обменивать вексель на рублевый стейблкоин не обязательно, за его номинал можно купить другую криптовалюту или получить наличные.