О том, что политолог Бакытбек Жумагулов был задержан многие узнали в день суда — 6 апреля Первомайский суд Бишкека постановил оставить его под стражей до 10 июня.

Как оказалось, общественный деятель был задержан по «делу 75» по подозрению по статье «Массовые беспорядки». Жумагулова отправили в СИЗО №1. Только вот он не писал этого письма, не подписывал его — хотя в самом письме тоже нет ничего, что подходило бы статье «Массовые беспорядки», это обращение к президенту.

Подписанты письма предлагали Садыру Жапарову незамедлительно инициировать выборы президента. Письмо, по мнению МВД, «вызвало жаркие споры среди населения и усугубляло общественно-политическую ситуацию в стране». По этой причине МВД возбудило дело о массовых беспорядках.

Ситуацию о причинах задержания Жумагулова немного разъяснила адвокатесса политолога Асель Аргымбаева.

«Фактически речь идет о коротком, около 10 секунд, частном телефонном разговоре между Жумагуловым и провокатором, который сам инициировал этот диалог, задав вопрос об отставке Ташиева как эксперту — политологу. Единственным «доказательством» выступает видеозапись телефона, направленного на экран другого телефона. Кто записывал этот разговор я не знаю.

Содержание этого разговора объективно ни о чем не свидетельствует. В нем отсутствуют какие-либо призывы, договоренности или координация действий. Тем не менее одно эмоционально произнесенное выражение «тандем өлдү» было интерпретировано следствием как признак насильственного захвата власти», — говорит адвокатесса.

Не ясно, исходя из какой статьи уголовного кодекаса следователи или эксперты решили, что словосочетание «тандем өлдү» — тандем умер — может интерпретироваться как призыв к массовым беспорядкам или массовые беспорядки.

«По состоянию на сегодняшний день ключевая экспертиза по делу не готова. Более того, эксперты отказываются давать заключение, что само по себе свидетельствует о проблемности представленных материалов», — сообщает Аргымбаева.

Преследование не критика власти

Жумагулов не характерный фигурант дело о несуществующих массовых беспорядках или призывах к ним. Он политолог, а не представитель оппозиции или журналист расследователь. C начала 2026 года он давал несколько комментариев СМИ о политической обстановке, но их сложно назвать критическими.

В январе 2026 года он давал интервью о применении президентского мандата в условиях конституционных изменений. Но он не призывал к досрочным выборам, а говорил, что «деятельность главы государства осуществляется в рамках новой Конституции, предусматривающей пятилетний срок и возможность двух президентских сроков. (…) c правовой точки зрения данная ситуация не свидетельствует о каких-либо нарушениях».

А 11 февраля он высказывался об отставке Ташиева.

«Отставку Камчыбека Ташиева нельзя воспринимать как обычную кадровую перестановку. Это событие системного уровня, потому что в течение последних лет управление в стране фактически держалось на модели «двойной опоры» — политического центра и силового центра, которые работали как единая конструкция», — говорил он.

Также он считал, что «в среднесрочной перспективе риски растут, потому что исчезает второй сильный элемент баланса, а вся критика общества и элит начинает адресоваться напрямую первому лицу».

13 февраля он одобрял решение президента обратиться в Конституционный суд для официального толкования норм Конституции, регулирующих сроки его полномочий.

«В таких условиях принципиально важно, чтобы вопрос решался не в формате политического давления, эмоций или уличной мобилизации, а исключительно в правовом поле. Окончательная точка в подобных вопросах должна ставиться не в соцсетях и не через политические заявления, а через компетентный юридический механизм — Конституционный суд, который и создан для разрешения таких коллизий», — говорил он.

Асель Аргымбаева сообщает, что дело против политолога строится на каких-то предположениях, а не фактах.

«Речь идет о ситуации, в которой при отсутствии доказательственной базы человек изолирован от общества, а его доводы и представленные обстоятельства фактически остаются без оценки. Жумагулов — человек с многолетним государственным и научным опытом, не связанный с лицами, фигурирующими в деле. Обвинение в его отношении вызывает обоснованные вопросы, поскольку строится не на фактах, а на предположениях», — говорит она.

Аргымбаева даже обратилась к президенту, напоминая о том, что Жумагулов проявил сочувствие к Жапарову, когда тот был в заключении.

«Садыр Нургожоевич, он навещал Вас в местах лишения свободы, приносил книги и поддерживал тогда, когда многие предпочли дистанцироваться», — говорит она, очевидно имея в виду срок Садыра Жапарова.

Жапаров был в заключении?

Против Садыра Жапарова было несколько дел. Одно — дело по насильственному захвату власти против Жапарова и его соратников, в том числе Камчыбека Ташиева. Это дело 2012 года и по нему подсудимых оправдали судьи, в числе которых были Курманкул Зулушев и Медербек Сатыев.

После Жапаров покидал страну на несколько лет, и вернулся в Кыргызстан, желая участвовать в выборах президента в 2017 году. Тогда Садыра Жапарова арестовали. Госкомитет нацбезопасности обвинил Жапарова в финансировании митинга на Иссык-Куле за национализацию Кумтора в 2013 году.

Спецслужбы инкриминировали ему несколько преступлений — «Угроза убийством», «Захват заложника», «Хулиганство», «Применение насилия к представителю власти».

По версии ГКНБ, в 2013 году Жапаров дал команду митингующим захватить в заложники губернатора Иссык-Кульской области Эмильбека Каптагаева.

В итоге Жапарова осудили по статье «Захват заложника». Во время судебных разбирательств Каптагаев не имел претензий к Жапарову. Но Жапарова осудили на 11,5 лет лишения свободы. (В 2026 году Каптагаев, поддерживавший Жапарова во время преследования и уголовного дела, подписал письмо 75).

Позже Верховный суд пересмотрел его дело из-за вступления в силу нового Уголовного кодекса и сократил срок наказания до 10 лет.

В заключении Жапаров пережил тяжелые моменты — в апреле 2017 года стало известно, что он порезал себе вены, предположительно, «из-за давления на его семью». В сентябре того же года не стало его отца, а в августе 2019 в катастрофе погиб его сын. В ноябре 2019 года Жапаров просил президента Сооронбая Жээнбекова о помиловании.

После протестов в октябре 2020 года Жапаров вышел на свободу. Спустя несколько дней Верховный суд отправил дело на доследование для проведения досудебного производства, отменив предыдущие решения. Уже 19 октября Верховный суд сообщил, что ходатайство Жапарова и тех, кто проходил с ним по делу о насильственном захвате власти в октябре 2012 года, удовлетворено. Дело пересмотрели «по вновь открывшимся обстоятельствам». И оправдали его фигурантов — уже окончательно. Это, например, Камчыбек Ташиев, Талант Мамытов, Бекзат Исаев, Каныбек Камчыбеков и Саирбек Кадырбаев. К этому времени Жапаров уже был исполняющим обязанности президента.