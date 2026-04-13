СМИ со ссылкой на свои источники стали сообщать о допросе бывшего главы ГКНБ Камчыбека Ташиева. Предположительно, допрос прошел 10 апреля. Если Ташиева действительно допросили, то это уже второй его допрос с момента его возвращения из-за границы. Ранее его допрашивали по делу о «Кыргызнефтегазе» в качестве свидетеля.

После СМИ, снова со ссылкой на свои источники, сообщили, что 12 апреля был допрошен бывший заместитель Ташиева Даниэль Рысалиева. После допроса чекиста задержали. Экс-зампред ГКНБ был директором Координационного центра по обеспечению кибербезопасности и был отправлен в отставку вслед за Камчыбеком Ташиевым 10 февраля.

Известно, что помимо Рысалиева были задержаны и другие сотрудники спецслужб. Это бывший начальник 6-го управления Иссык-Кульской области и действующий сотрудник ГКНБ центрального аппарата. По предварительным данным, задержаны они по статье «Коррупция» после жалобы бизнесмена на поборы.

Бизнесменов будут защищать?

Ранее генпрокурор Максат Асаналиев сообщил, что в Военная прокуратура расследует 18 уголовных дел по факту коррупции со стороны сотрудников ГКНБ. Восемь подозреваемых находятся под стражей, один — под домашним арестом.

«В рамках так называемой кустуризации некоторые сотрудники ГКНБ превышали свои полномочия и присваивали себе имущество граждан. Нужно провести тщательное расследование», — сказал генпрокурор.

После этого президент Садыр Жапаров заявил в интервью журналисту Ыдырысу Исакову, что в законодательство будут внесены поправки, согласно которым бизнесменов не будут задерживать для оказания давления.

«Я год назад давал поручение, чтобы фигурантов уголовных дел по экономическим преступлениям перестали задерживать для проведения «кустуризации». Сначала должны возбудить дело, собрать доказательную базу, и если в суде будут доказаны нарушения, то обвиняемый должен возместить ущерб. А если нет, то может быть лишен свободы. Такой практики, чтобы человека сначала задерживали, а потом устанавливали размер ущерба и требовали возместить, больше быть не должно. Я давал поручение разработать такой законопроект для защиты бизнесменов. Сейчас его готовят, после чего направят на рассмотрение в Жогорку Кенеш», — сказал президент.

Однако, именно родные президента нередко выступали бенефициарами «кустуризации».

Как и у кого отнимали бизнес?

Одним из первых крупных бизнесменов, которые лишились своих активов, стал уже бывший алкомагнат Шаршенбек Абдыкеримов. В марте 2026 года он начал рассказывать свою историю в соцсетях.

Он обвинил Ташиева в вымогательстве у него 500 миллионов сомов в качестве «помощи бюджету». В итоге Абдыкеримов согласился отдать 250 миллионов, взамен на гарантию, что его бизнес не тронут. Однако постепенно у него отняли несколько заводов, торговый центр и недвижимость. Причем не все объекты были переданы в пользу государства — некоторые оказались в распоряжении приближенных президента Садыра Жапарова.

Например, «Карабалтинский ЗСИ» оказался под контролем племянника первого свергнутого президента Аскара Акаева Нурсултана Чилтенова и сына друга президента Арзыбека Бурханова Азата. Эти двое фигурируют в множестве расследований «Клоопа» — они стали бенефециарами целого ряда кустуризированного бизнеса.

«Кыргызский камвольно-суконный комбинат» Абдыкеримова был конфискован и продан «Тарим Трэйд». Соучредителем этой компании является Пальван Нур Мухаммед, сын партнера Райымбека Матраимова Хабибулы Абдукадыра.

Схожие смены хозяев произошли и у имущества других бизнесменов, столкнувшихся с «кустуризацией».

Родная сестра президента Райкан Джапарова зашла в бизнес сына владельца крупнейшего рынка в Центральной Азии «Дордой» Аскара Салымбекова.

До этого ГКНБ задержал племянника Салымбекова. Его обвинили в коррупции, он внес на депозитный счет ГКНБ 100 млн сомов «в качестве предварительного обеспечения возмещения ущерба». После этого его отпустили под подписку о невыезде.

А невестка президента Бурул Кыштобаева в 2021 году она стала совладелицей строительной компании семьи бывшего мэра Бишкека Азиза Суракматова.

Это случилось после того, как спецслужбы задержали экс-градоначальника и обвинили в незаконной продаже муниципальной земли под строительство коммерческих зданий и многоэтажек.

Суракматова заплатил в бюджет 170 млн сомов, а вскоре соучредителями в бизнесе его семьи стали невестка президента Бурул Кыштобаева и сын его друга Азат Бурканов.

Они же вместе с другими приближенными Садыра Жапарова получили землю «Завода ЖБИ» и развлекательного центра «Сан Сити» под швейным рынком «Мадина».



Турецкий партнер племянника Садыра Жапарова получил в аренду бишкекскую гостиницу «Достук» с казино на первом этаже. Ранее часть этой гостиницы ГКНБ отобрал у собственников — якобы из-за незаконной приватизации.

Но не все переходило к приближенным президента, за счет кустуризации обогащались и приближенные Камчыбека Ташиева.

Подконтрольное людям Камчы Кольбаева месторождение золота досталось другу и партнеру Ташиева Айбеку Алыбаеву. АЗС бывшего «хана Оша» Жалила Атамбаева, дважды арестованного ГКНБ, перешли под бренд ташиевского компаньона Акылбека Маматова.

В Джалал-Абаде на землях, отнятых главой ГКНБ у влиятельного в прошлом бизнесмена Келдибека Туманова, строит ипотечные дома компания, связанная с родственником Ташиева Женишбеком Токторбаевым.

Это судьба лишь малой части активов, которые правоохранительные органы, особенно ГКНБ, «вернули» государству. Сколько еще из них были «добровольно» были переданы государству под давлением спецслужб, как и то, вернутся ли они законным владельцам — неизвестно.