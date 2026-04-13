Садыр Жапаров в интервью журналисту Ыдырысу Исакову обсудил «кустуризацию» — мол, если имущество о людей было изъято несправедливо, эти дела пересмотрят. Однако есть но.

«Что касается случаев незаконной приватизации или ситуаций, когда имущество в рамках уголовных дел переходило государству, оно возвращаться не будет», — сказал президент. 

«Также говорят о случаях, когда имущество забирали якобы в пользу государства, а на самом деле присваивали — это машины, квартиры, денежные средства», — сказал Жапаров. «Клооп» таким случаям посвятил целую череду расследований — бенефициарами таких конфискаций стали в том числе люди из окружения президента Садыра Жапарова, экс-главы ГКНБ Камчыбека Ташиева и управляющего делами президента Каныбека Туманбаева. 

«Сейчас мы все это проверяем и возвращаем владельцам. После завершения всех разбирательств мы предоставим общественности полную информацию. Сейчас пусть органы работают, проводят проверки и расследования, а результаты сообщим в конце», — настоял президент.

Поможем властям Кыргызстана. Вот расследования, в которых есть факты о том, куда делось имущество «кустуризированных» политиков и чиновников:

Сын турецкого вымогателя стал партнером племянника Жапарова и получил казино в Бишкеке

Ташиев вяжет, Жапаров отнимает. Как два друга подбираются к рынку «Дордой»

«Порвут за Жапарова». Окружение президента доедает активы предшественников

Нефтебаза Ташиева, заправки Атамбаева. Как близость к шефу ГКНБ помогла хозяину Red Petroleum

«Ош Нуру». Как ГКНБ конфисковал отель, объявил хозяина вне закона, а после здание купила родня экс-следователя прокуратуры

Завод бывшего хозяина «Аю» и приближенного Матраимова ушел к друзьям Жапарова

«Завод ЖБИ» полностью перешел к другу президента Жапарова

«Ради государства». Как золото Кольбаева досталось другу Ташиева

Ход Слоном. Невестка президента Жапарова зашла в бизнес осужденного экс-мэра Бишкека

Швейные короли. Как друзья и близкие президента завладели рынком «Мадина»

Личный рейдер президента. Как Каныбек Туманбаев захватил чужой завод

