Садыр Жапаров в интервью журналисту Ыдырысу Исакову обсудил «кустуризацию» — мол, если имущество о людей было изъято несправедливо, эти дела пересмотрят. Однако есть но.

«Что касается случаев незаконной приватизации или ситуаций, когда имущество в рамках уголовных дел переходило государству, оно возвращаться не будет», — сказал президент.

«Также говорят о случаях, когда имущество забирали якобы в пользу государства, а на самом деле присваивали — это машины, квартиры, денежные средства», — сказал Жапаров. «Клооп» таким случаям посвятил целую череду расследований — бенефициарами таких конфискаций стали в том числе люди из окружения президента Садыра Жапарова, экс-главы ГКНБ Камчыбека Ташиева и управляющего делами президента Каныбека Туманбаева.

«Сейчас мы все это проверяем и возвращаем владельцам. После завершения всех разбирательств мы предоставим общественности полную информацию. Сейчас пусть органы работают, проводят проверки и расследования, а результаты сообщим в конце», — настоял президент.

Поможем властям Кыргызстана. Вот расследования, в которых есть факты о том, куда делось имущество «кустуризированных» политиков и чиновников: