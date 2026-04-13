Во время своего визита в Ош президент Садыр Жапаров заявил, что ошибся, назначив Женишбека Токторбаева мэром Оша.

«Да, мы ему доверились, поставили мэром. В начале он очень хорошо работал. Я тоже поверил, даже думал: «Ну, молодец, убирает незаконные строения». Но выяснилось, что он перегнул», — сказал Жапаров.

Понял это президент из отчетов нового мэра Оша Жанара Акаева и главы Минтранса. Касалось это, судя по всему, массового сноса домов при расширении и строительстве дорог.

«Конечно, сначала надо было договориться, подсчитать компенсацию, предоставить ее и только потом сносить. 745 таких домов в городе! Мы все приведем в порядок. Это ошибка властей, моя ошибка — поставил его, а он натворил дел. С китайцами, кстати, тоже допустил. Мы берем вину на себя, поэтому все сделаем», — сказал президент.

Позже он повторил обещание возместить ущерб пострадавшим от сносов жителям — уже в интервью журналисту Ыдырысу Исакову. Однако добавил, что не ясно, сколько времени это займет.

«Как оказалось, были случаи, когда сносили дома, не выходившие за пределы красной линии. Конечно, это неправильно — это частная собственность, у людей были все документы на руках. Нужно было сначала провести переговоры, предоставить им дом или квартиру и только после этого сносить. Таких почти тысяча человек, а точнее, более 700. Мы решим эту проблему, найдем решение, но, конечно, нужно время. Помощь будет оказана из республиканского бюджета», — сказал Жапаров.

Снос и обещания

Это не первое обещание президента, данное пострадавшим от сноса жителям. Когда в 2025 году в разных областях Кыргызстана массово сносили дома и постройку в угоду расширения дорог, он заявил, что пострадавшим нужно выдавать жилье ГИК вне очереди.

«Я всегда говорю мэрам: “Не оставляйте наших граждан, чьи дома сносят, на улице, выделяйте им жильё вне очереди из фонда Государственной ипотечной компании”. Если действительно у человека, чей дом подлежит сносу, нет другой возможности для проживания, мы предоставляем жильё через ГИК», — говорил он.

В апреле 2025 года Кабмин поручил выделить 67,8 млн сомов на компенсации кыргызстанцам, пострадавшим от строительства четырехполосной дороги в Ошской области. Было это при мэре Женишбеке Токторбаеве.

Речь идет о дороге протяженностью 599,19 метров. Она должна была соединить трассу Бишкек — Ош с улицей Турсунбаева. Но также были массовые сносы построек на улице Навои в Оше — и жителям улицы тоже обещали выплаты.

Жители Навои боролись за свое жилье и давали пресс-конференции — в итоге некоторых допрашивали правоохранительные органы. Во время принудительного сноса 12 апреля один из домов начали сносить, не проверив, были ли внутри люди. В результате пострадала 11-летняя девочка.

Тему массового сноса жилья в Оше и Ошской области поднимал в бытность депутатом и нынешний мэр Оша Жанар Акаев.

Так в мае 2025 года он рассказывал, что в трех селах Алайского района Ошской области — Корул, Биринчи май, Тогуз Булак — хотят снести почти все дома. Все для расширения дороги.

«Они расположены у подножья гор, не вдоль стратегических трасс Ош — Бишкек или Ош — Иркештам — Сарыташ. Почему все их дома хотят снести? Хотят увеличить ширину дороги с 6 до 26 метров. При этом не предоставляют деньги, компенсацию, участки. Там ни одного дома не останется. Что люди должны делать?»

— говорил он.

Ранее, в апреле, о схожей ситуации сообщал другой депутат — Суйунбек Омурзаков. Тогда он говорил, что в селе Жийде Кара-Кульджинского района Ошской области хотят снести все 100 % домов. Он отмечал, что в селе живут порядка 150 семей и у них есть красные книги на свою территорию.

Сейчас Садыр Жапаров критичен в отношении Токторбаева, хотя и отмечает, что были у него и хорошие результаты. В сентябре 2025 года он сначала отчитал его за несоблюдение этики, но после Токторбаеву подарили машину от лица президента.

После отставки Токторбаева многие стали говорить о нарушениях с его стороны. А годом ранее ему посвящали песни.

В марте 2025 года певец Майрамбек Осмонов исполнил песню, посвященную новому мэру города Женишбеку Токторбаеву.

«Теперь весь кыргызский народ знает, что вы замечательный человек. Я пою эту песню искренне, без стеснения», — говорил Осмонов.