В интервью с Ыдырысом Исаковым президент Садыр Жапаров пообещал помочь пострадавшим от действий Женишбека Токторбаева в бытность мэром Оша.

«Как оказалось, были случаи, когда сносили дома, не выходившие за пределы красной линии. Конечно, это неправильно — это частная собственность, у людей были все документы на руках. Нужно было сначала провести переговоры, предоставить им дом или квартиру и только после этого сносить. Таких почти тысяча человек, а точнее, более 700. Мы решим эту проблему, найдем решение, но, конечно, нужно время. Помощь будет оказана из республиканского бюджета», — сказал Жапаров.

Глава государства пообещал, что действиям Токторбаева дадут юридическую оценку — что сейчас идет следствие и многое будет известно после проверки. Известно, что Счетная палата начала аудит финансовой деятельности мэрии. Жапаров рассказал журналисту, что многие проекты в Оше реализовывали без документов.

«Был лишь устный договор. Например, говорили: «Здесь нужно построить то-то и то-то. Сколько это будет стоить? $100 млн? Хорошо, начинай строить, я потом заплачу»», — говорил президент.

О чем говорит президент?

В начале апреля Токторбаева вызывали на допросы. Якобы расследование связано с его деятельностью в бытность мэром Оша — ранее в распространялась информация о том, что Токторбаев оставил мэрии долги в 12 млрд сомов.

Сам же Токторбаев опроверг информацию о том, что во время его работы долг муниципалитета достиг 12 миллиардов сомов.

Застройщики после отставки экс-мэра жаловались на него, рассказывая, как мэрия вынуждала стройкомпании участвовать в разных проектах. При этом со строительными компаниями не заключали договоры или оформляли документы задним числом.

Известно, что горводоканал и автовокзал были заложены для получения кредита в размере 2,7 млрд сомов. Информацию о задолженности в 2 млрд сомов сообщал и сам Токторбаев.

«Заявления о том, что мэрию оставили в долгах — ложь. По линии муниципального капитального строительства задолженность перед подрядными компаниями составляет около 750 миллионов сомов, у городского дорожного строительного предприятия — примерно 1 миллиард 500 миллионов сомов. В целом задолженность перед подрядными организациями за выполненные работы — около 2 миллиардов 300 миллионов сомов», — сказал он.

Из партии в мэрию

В 2021 году Токторбаев стал депутатом парламента от партии «Ата-Журт Кыргызстан», которую связывали с Ташиевым. До этого на выборах в парламент в 2020 году Токторбаев и его сын были в списке партии «Мекенчил», которую возглавлял Ташиев. А в январе 2025 года Токторбаева назначили мэром Оша.

Женишбек Токторбаев — фигурант журналистских расследований. С Токторбаевым связаны компании, которые строят дома для ГИК. Государственная должность не помешала ему заниматься бизнесом. Компания «Бест хаус гранд», которой косвенно владеет Токторбаев, строит для Государственной ипотечной компании 10 жилых комплексов в Джалал-Абадской области и в Оше.