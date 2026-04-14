Президент Садыр Жапаров прилетел в Ошскую область на вертолете VIP-класса за 11,5 млн долларов. На каких условиях он его использует — неизвестно.

Жапаров уже как минимум два раза летал на этом вертолете. 13 апреля он прибыл на нем в Алайский район Ошской области, а 14 апреля — в Кара-Кульджинский. Фотографию с выходящим из вертолета президентом опубликовали на официальном сайте главы государства.

В сентябре прошлого года этот вертолет модели Leonardo AW139 выставлялся на продажу в соцсети Facebook за 11,5 млн долларов. В описании говорится, что это 7-местный вертолет 2019 года с интерьером Premium VVIP-класса.

Администрация президента и сам Жапаров пока не дали никаких официальных комментариев по поводу вертолета.

Это не первое люксовое воздушное судно, которое Жапаров использует в своих рабочих поездках. До этого журналисты выяснили, что президент летает на двух частных самолетах, которые купил беглый молдавский олигарх Илан Шор.

Первый борт стоит 22 млн долларов. В нем предусмотрен салон класса «люкс», разделенный на несколько отдельных зон, полноценная спальня, полностью обставленный кухонный блок, высокоскоростной интернет и передовая система комфорт. Обычно такие воздушные суда используют миллиардеры, бизнесмены или звезды международного класса — например, Илон Маск, Джефф Безос, Ким Кардашьян, Майкл Джордан.

Второе судно поскромнее. Оно обошлось Шору в 18 млн долларов. На обоих самолетах красуется надпись Kyrgyz Republic.

Илан Шор — сбежавший из Молдовы олигарх, продвигающий в Кыргызстане кремлевскую пропаганду. Кроме того, он помогает России обходить санкции, проводя деньги через кыргызские компании. Всего через шоровские схемы в Кыргызстане прошло уже более 15 млрд долларов.