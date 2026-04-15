МВД сообщило, что экс-депутата Чынгыза Айдарбекова обвиняют в злоупотреблении должностным положением, якобы совершенном в бытность работы в МИД. Политик находится под подпиской о невыезде.

По версии следствия, при руководстве Айдарбекова в МИД якобы незаконно расходовались средства, завышали траты, а что-то «присваивалось через аффилированные структуры».



«Айдарбеков в период пребывания в должности, действуя по предварительному сговору с отдельными должностными лицами министерства, допустил ряд нарушений, связанных с использованием бюджетных средств», — говорится в пресс-релизе ведомства.



14 апреля дом Айдарбекова обыскали сотрудники милиции. После этого МВД сообщило, что у бывшего депутата были обнаружены документы о якобы незаконной регистрации имущественных активов. Это 18 платежных квитанций по договорам долевого участия в строительстве многоэтажного жилого дома, акт о расчётах и ​​три договора долевого участия, зарегистрированные на его имя.

МВД также обвиняет Айдарбекова в подделке документов, незаконной регистрации в качестве учредителя некоммерческого жилищно-строительного кооператива — притом, что сейчас он, судя по всему, просто член кооператива. Якобы он «незаконно» занял квартиру от этого кооператива.

Что именно «незаконного» в действиях Айдарбекова правоохранители не уточняют. Будут ли по этому поводу предъявленные обвинения — пока непонятно.

Также МВД настаивает на причастности Айдарбекова к контрабанде табака и алкоголя, и даже незаконной выдаче виз во время дипломатической службы.



Сам Айдарбеков надеется на справедливое расследование, заявляя, что всю жизнь прослужил государству.

«Я мало что могу сказать, я глубоко уверен, что всё будет законно и справедливо. Думаю, подозрения не подтвердятся в ходе расследования. Всю свою жизнь я служил своему народу и своему государству. Я работал честно. Я не прибегал к взяточничеству или контрабанде. Могу сказать это на 100%», — заявил Айдарбеков журналистам.



Задержание и допрос Айдарбекова прошли после его публичной критики в адрес ЦИК, которая более месяца не выдавала ему мандат депутата, заявляя, что в отношении экс-депутата ведется проверка.

«На сегодня процедура выдачи мандата необоснованно затягивается, и, по имеющейся информации, ЦИК КР мотивирует задержку необходимостью «получения дополнительных сведений от МВД и МИД КР”», — писал он в своем заявлении.

Айдарбеков должен был прийти в парламент после того, как

10 марта депутат Куванычбек Конгантиев отказался от мандата и сразу же был задержан правоохранительными органами по подозрению в коррупции.

Айдарбеков столкнулся с давлением еще в 2022 году, когда будучи депутатом парламента выступил против передачи Кемпир-Абадского водохранилища Узбекистану. Тогда всех, кто публично критиковал это решение властей Кыргызстана запугивали и преследовали.

Айдарбеков был не согласен с тем, что водохранилище якобы «спорная территория», также он осудил массовые задержания политиков и активистов, которые выступали против передачи Кемпир-Абадского водохранилища соседям. Айдарбекова тогда сняли с поста главы профильного комитета за отказ подписать решение об одобрении договора о передаче Кемпир-Абадского водохранилища Узбекистану. А через несколько дней указом президента политика лишили дипломатического ранга.