Под прикрытием футбольной академии «Барса» в Кыргызстане окружение экс-главы ГКНБ Камчыбека Ташиева пыталось войти в золотой бизнес.

Одним из фигурантов этой схемы стал приближенный президента футбольного клуба «Барселона» Жоана Лапорты — Георгий Микадзе. Он отсидел в Испании за переправку колумбийского кокаина, испанская полиция связывала его с «русской мафией». Зачем он приехал в Кыргызстан — в новом совместном расследовании «Клооп» и «Темиров Лайв».

Камера «в жопе», золото в кармане

В январе 2025 года в Бишкеке гаишники остановили новенький белый внедорожник Lexus LX600 примерной стоимостью 15,5 млн сомов. Симпатичный юноша в куртке Gant гордо признался, что он сел за руль выпившим. Но требованиям представителей МВД не подчинялся. Он материл инспекторов, угрожал им «проблемами», кому-то звонил. А увидев камеру, пообещал засунуть ее снимающему «в жопу».



Юношу звали Артур Алыбаев. Тогда его мало кто знал, да и сейчас, скорее всего, на улице его не узнают. Но за его наглостью стояла вторая по влиянию фигура в Кыргызстане. Артур — сын Айбека Алыбаева, давнего друга экс-главы ГКНБ Камчыбека Ташиева.

Подчеркнуто мягкий, интеллигентный Айбек Алыбаев руководил аппаратом президента Курманбека Бакиева, в правительстве которого тогда работал и Ташиев. После свержения Бакиева Алыбаев, как и его бывший шеф, уехал за границу. 14 лет о нем не было слышно.

Но к 2023 году, когда автократический режим Садыра Жапарова и Камчыбека Ташиева окончательно оформился, Айбек Алыбаев объявился на родине — в качестве руководителя франшизы академии футбола «Барса» в Джалал-Абаде. Правда, как выяснил тогда «Клооп», в этом бизнесе Алыбаев был, скорее, вывеской: на самом деле академия принадлежит родственникам Ташиева и Жапарова.

У Алыбаева за успехом шел успех. В Бишкеке он запланировал построить еще одну академию «Барса» и начал строить одноименный жилой комплекс. «Клооп» обнаружил, что подрядчиками на стройке стали компании родственников и приближенных Ташиева. А землю под этот проект выделил управляющий делами президента Кыргызстана.

Футболом и стройкой дело не ограничилось. В 2023 году, когда подчиненные Ташиева застрелили в Бишкеке вора в законе Камчы Кольбаева, Айбек Алыбаев стал совладельцем золотого месторождения Насоновское.

Его прежнего владельца, Азрета Боотаева, арестовали за отмывание денег Кольбаева. И, сидя в СИЗО ГКНБ, он «добровольно» переписал месторождение на компанию Алыбаева «Консульере групп».

Директором этой компании был сын Алыбаева — тот самый Артур на белом «Лексусе». Ну вот и как, скажите, парню после этого было не зазнаться?

Правда, месторождение золота переписали не только на Айбека Алыбаева. Его партнером в «Консульере групп» оказался мало кому известный в Кыргызстане человек — Георгий Георгиевич Микадзе.

Обгоревший человек с кокаином

Людей с таким именем среди грузин много, среди них есть даже криминальный авторитет. Но «наш» Георгий Георгиевич — как будто бы птица другого полета. По данным утечек, этот уже пожилой гражданин России грузинского происхождения родился в 1955 году в Абхазии, в городе Гагра.

Не позднее 1995 года он переехал в Москву, поселился в самом центре города. В том же году купил небольшую квартиру на Якиманке, в паре километров от Кремля. В 1998 году Микадзе ее продал, а потом оказался в Испании — и пустился там во все тяжкие.

9 января 2000 года в Барселоне, недалеко от вокзала Кастельдефельс, полиция задержала Opel Corsa c двумя обгоревшими грузинами и одним латиноамериканцем. При них нашли 2,5 кг кокаина. Как выяснилось позже, они состояли в колумбийской группировке, которая переправляла в Каталонию десятки килограммов кокаина, пропитывая ими одежду в чемоданах. Работа этой троицы состояла в том, чтобы извлекать кокаин обратно из одежды. Однажды в лаборатории около ресторана La Pava, где они этим занимались, произошел взрыв — который и привлек внимание правоохранителей. Одним из задержанных оказался 45-летний Георгий Микадзе. В 2003 году испанский суд приговорил его к 9 годам заключения за наркотрафик.



Однако просидел Микадзе недолго. Уже летом 2005 года в ходе операции «Оса» полицейский спецназ Испании обнаружил его в самом дорогом районе Барселоны, на улице Хуана де Алоса 24. Это была вилла вора в законе Тариэла Ониани. Как считает полиция, именно здесь до июня 2005 года работала испанская штаб-квартира «русской мафии» и центр по отмыванию денег.

Ониани называли «последним вором старой школы» с большими связями в криминальном мире, силовых структурах и бизнес-элите. В России ему приписывали криминальные войны, контроль над предприятиями и банками. В Абхазии, откуда родом Микадзе — организацию митингов оппозиции. В Европе — контроль над строительным бизнесом, рэкет, торговлю поддельными паспортами и визами, контрабанду сигарет, водки и иракских нефтепродуктов.



Тогда, в 2005 году, Тариэл Ониани успел покинуть виллу за час до штурма и улетел в Россию, где вскоре получил гражданство. Что делал на его испанской вилле Георгий Микадзе, история умалчивает. Некоторые СМИ назвали его одним из заместителей Ониани и сообщали, что он был арестован по подозрению в отмывании денег и подделке документов.

Сам Микадзе позднее говорил, что его оправдали и по старому делу о наркоторговле (испанские журналисты писали, что он вышел по УДО), и по подозрению в причастности к делам «русской мафии». Об Ониани он якобы слышал только из прессы.

А в 2007 году Георгий Микадзе устраивается на работу в футбольный клуб «Барселона». И сходу получает важную должность: контролировать выручку билетных касс на стадионе «Камп Ноу» и в музее клуба.



«Потому что он друг семьи»

С точки зрения репутации испанского клуба трудоустройство человека с таким прошлым выглядело сомнительным решением. Казалось бы, где колумбийский кокаин и русская мафия — и где легендарная «Барса»?

Между тем, в «Барсу» Георгий Микадзе устроился работать не просто так. В 2003 году, когда его осудили за наркотрафик, президентом клуба впервые стал известный каталонский адвокат и политик Жоан Лапорта. В том же году, по данным El Triangle, бывшая жена Микадзе Манана Гиоргадзе, была назначена секретарем Лапорты, а потом руководителем его офиса.



Сам Микадзе говорит, что жену он в «Барсу» не устраивал: все было наоборот. «Думаю, Лапорта хотел мне помочь, потому что моя жена работала в этом клубе. И он предложил мне постоянный контракт. Он сделал это, потому что он друг семьи», — заявил он в 2021 году.



Это похоже на правду. Манана Гиоргадзе, психолог и лингвист по профессии, дружит с Жоаном Лапортой с 1992 года и пользуется его полным доверием. Каталонское издание Ara в 2023 году назвало ее «теневым президентом клуба». Гиоргадзе выполняет часть функций генерального директора клуба и регулирует конфликты. «Все важные документы проходят через ее руки, прежде чем попасть к Лапорте. Любой, кто хочет назначить встречу с главным руководителем «Барселоны», скорее всего, столкнется с фразой «поговорите с Мананой», — отмечает Ara. Помимо этого, Гиоргадзе и Лапорта вместе управляют компанией в сфере недвижимости Kalkiama.

Бывший муж — не единственный родственник Мананы Гиоргадзе в «Барселоне». Одна из трех ее дочерей, инфлюенсер с 53 тыс подписчиками в Instagram Палома Микадзе, отвечает за цифровую стратегию клуба. А экс-партнер Паломы Бенни Мегрелишвили стал заместителем Лапорты.



Значит ли все это, что Георгий Микадзе — всего лишь непутевый экс-супруг близкой соратницы президента «Барселоны», которого бывшая жена вытаскивает из передряг и устраивает на теплое место? Не факт.

По данным El Triangle, Микадзе тоже был доверенным лицом Лапорты, и президент «Барсы» давал ему некие «ответственные задания». В 2011 году Лапорта утверждал, что именно Микадзе познакомил его с владельцем ташкентского ФК «Бунёдкор» Миродилом Джалоловым. От него Лапорта якобы получил более 10 млн евро за консультации, которые он якобы давал, будучи президентом «Барсы». Сам Микадзе говорил, что был на этой встрече лишь переводчиком.





Джалолов — официальный владелец швейцарской компании Zeromax GMBH. Этот холдинг считался бизнес‑империей дочери экс-президента Узбекистана Гульнары Каримовой и узбекского олигарха Гафура Рахимова. Последнего Минфин США называет ключевым членом ОПГ «Братский круг» — наряду с покойным Камчы Кольбаевым. Опять воры в законе, опять мафия.

Почему разозлился Жапаров

Но вернемся в лето 2023 года. Конец августа, жара, в Бишкек прилетает команда звезд футбольного клуба «Барселона» — открывать первую академию футбола «Барса» в Джалал-Абаде. Президент Кыргызстана закладывает капсулу под строительство новой академии «Барсы» в Бишкеке и играет в футбол с Ривалдо и Савиолой: блестящая пиар-история. Рядом с Садыром Жапаровым — президент испанского клуба Жоан Лапорта.



Расследование «Клоопа» о связях бизнеса «Барсы» с родственниками Жапарова и Ташиева вышло за несколько дней до этого — и сильно разозлило президента. Жапаров публично признал, что мы написали правду. Но заявил, что если журналисты «Клоопа» сами не могут привезти в страну звезд мирового футбола, то им следует молчать.

Буквально в тот же день на редакцию обрушились репрессии, которые спустя два года привели к арестам.



Причины столь бурной реакции президента были не совсем понятны. Да, участие родственников президента и шефа спецслужбы в футбольном бизнесе, продвигаемом государством — это явный конфликт интересов. Но «Клооп» уличал высоких чиновников и в более вопиющих нарушениях, а власти реагировали спокойнее.

Тогда, в 2023 году, мы не знали, насколько далеко выходят за рамки футбола связи властей Кыргызстана с «Барселоной». И что их символом станет не только партнер «Росатома» Николай Коробовский, но и неприметный соучредитель «Жал Групп Азия» с грузинской фамилией.

Между Москвой, Цюрихом и Барселоной

В 2010 году, когда Айбек Алыбаев вслед за Курманбеком Бакиевым покинул Кыргызстан, Жоан Лапорта проиграл очередные выборы президента «Барселоны». Трудоустройство Георгия Микадзе в испанский клуб вызвало вопросы о связях «Барсы» с «русской мафией». Сразу после того, как место Лапорты в клубе занял Сандро Россель, Микадзе был уволен.

Дальше следы нашего героя на пять лет теряются. Но с 2015 года Микадзе стал обживаться в Петербурге. Он прописался, открыл счет, устроился на работу в маленькую металлообрабатывающую фирму (судя по доходу 80 тысяч рублей в год, для галочки). Примерно тогда же он зарегистрировал в России новенький суперкар Mercedes AMG GLE 63S. В российских автосалонах такие стоили $120 тыс.



Жизнь людей, с которыми связывают Микадзе, в эти годы складывалась по-разному. Жоан Лапорта был депутатом парламента Каталонии, занимался бизнесом. Тариэл Ониани в 2010 году получил в Москве 10 лет за похищение человека и вымогательство, а через год был выдан Испании, где его посадили на 10 лет.

В 2021 году, когда Лапорта вернулся на пост президента Барсы, а Таро вышел из испанской тюрьмы, Георгий Микадзе прописался в Москве. Судя по данным утечек, где он назван «безработным советником» со скромным доходом 870 тысяч рублей в год, официально в этот период он не работал.

Тем не менее, как минимум с 2016 года и до начала полномасштабного вторжения России в Украину Микадзе часто летал между Россией и Цюрихом, и иногда — из Москвы в Барселону. В 2021 году он встретился с журналистом испанской El Triangle в Цюрихе и сказал, что уже давно живет в этом швейцарском городе.

Но связь Георгия Микадзе с «Барсой», где работают его родственники, не прервалась. Жоан Лапорта в 2021 году вернулся в клуб вместе с Мананой Гиоргадзе, и 16 марта 2026 года был успешно переизбран на очередной срок. Актуальные публикации их с Микадзе дочери Паломы в соцсетях по-прежнему пестрят символикой «Барсы». А партнерство «Барселоны» с Камчыбеком Ташиевым и Садыром Жапаровым позволило Георгию Микадзе получить гражданство Кыргызстана и войти в несколько бизнесов в нашей стране.

Кроме «Жал Групп Азия» и «Акжолтой Майнинг» (которой принадлежало месторождение Насоновское), это «Ассоциация «Международный финансовый центр Барселона»», компания «Стандарт Бетон Премиум» и охранно-детективное агентство «Группа Град».

Золото в этом списке занимает особое место. И, как выяснили «Клооп» и «Темиров Лайв» — это не только золото убитого вора в законе Камчы Кольбаева.

Битва за «Карабулак»

Имена ювелиров Владимира Фенькова и Антонины Бабосюк 20 лет назад гремели по всему бывшему СССР. Классическая история успеха: от магазинчика «Алтын» на первом этаже бишкекской пятиэтажки до одноименного международного холдинга. Два ювелирных завода — в Бишкеке и Петербурге, шесть ювелирных салонов в России, восемь в Казахстане, три в Кыргызстане и один в Дубае. На «Алтын» приходилось порядка 30% всего золота, продаваемого в Питере и Москве.

Но в 2009 году ФСБ РФ обвинила супругов в контрабанде. По версии российской спецслужбы, «Алтын» закупал дешевое золото в Турции и Эмиратах и ставил на него местную пробу. Позже законы в России изменились и уголовное дело против «Алтына» закрыли. Фенькову и Бабосюк даже вернули полторы тонны изъятого золота. Однако вернуть прежние объемы торговли в России им не удалось.

Зато в Казахстане, Кыргызстане и ОАЭ ювелирный бизнес «Алтына» сохранился, и он требовал сырья. В 2021 году брат Фенькова купил долю в компании «Альфазар». Она владеет месторождением золота «Карабулак» в Панфиловском районе Чуйской области. Но эта покупка оказалась для семейной пары проблемной.



Как утверждает Бабосюк, в 2023 году китайская горнорудная компания «Юань Кун», работающая в Кыргызстане, присвоила принадлежащий «Альфазару» золотосодержащий концентрат на сумму более $2 млн и задолжала $600 тысяч. Феньков заявил об этом в органы, те возбудили уголовное дело, но оно не двигалось.

В 2025 году, рассказывает Бабосюк, в число учредителей «Юань Кун» вошли граждане Кыргызстана, открыто намекавшие, что они «приближенные президента» страны. После этого дело о хищении золотого концентрата власти вообще приостановили.

А в октябре 2025 года Фенькова самого задержали по обвинению в мошенничестве и посадили в следственный изолятор ГКНБ. На этот раз следствие предположило, что Феньков сам задолжал $200 тысяч компании «Юань Кун». В связи с этим Бабосюк обратилась к руководству страны с просьбой проверить уголовное дело, выпустить мужа из СИЗО и «восстановить справедливость».

«Алтын», Жапаров и испанский след

Но кто же эти кыргызстанцы, хваставшие связями с президентом? Среди новых учредителей «Юань Кун» мы обнаружили Нурлана Дооталиева. Он же с ноября 2024 года числится директором этой компании. Как выяснили ранее «Клооп» и Temirov Live, этот человек действительно связан с семьей президента Кыргызстана и участвует в схемах по захвату чужих активов в пользу окружения Садыра Жапарова.

При каких обстоятельствах Нурлан Дооталиев стал совладельцем и директором китайской компании «Юань Кун», работающей Кыргызстане более 20 лет, неизвестно. Но в 2021 году гендиректор и учредитель этой компании Ли Юань сам обращался к Садыру Жапарову с открытым письмом, в котором просил защитить фирму от рейдерского захвата. Возможно, передача доли и оперативного управления в «Юань Кун» партнеру семьи президента страны была формой благодарности за защиту от рейдеров.

Все это не сулит хозяевам «Алтына» Владимиру Фенькову и Антонине Бабосюк ничего хорошего. Тем более, что Дооталиев — не единственный их оппонент в борьбе за контроль над месторождением золота «Карабулак».

Среди учредителей компании «Альфазар», владеющей лицензией на это месторождение, есть фирма «Литеум». «Клооп» и Temirov Live обнаружили, что одним из ее учредителей стал наш главный герой Георгий Микадзе.

«Как вы определили, что это я?»

В телефонном разговоре с «Клоопом» учредитель компаний в Кыргызстане Георгий Георгиевич Микадзе подтвердил, что он имеет интересы в месторождениях «Насоновское» и «Карабулак». Он также не стал отрицать, что у него есть бизнес-интересы во франшизе «Барсы» в Кыргызстане. Но при этом он отказался признавать, что работал в Барселоне в одноименном футбольном клубе.



«Я думаю, вы ошибаетесь насчет моей биографии»,— заявил наш собеседник. — «Как вы определили, что это я?». Кроме того, он сказал, что не знает Манану Гиоргадзе. «Я думаю, что вы, наверное, перепутали меня с другим человеком», — заключил он.

Тем не менее, данные и документы, которые есть у «Клоопа» и Temirov Live, показывают: «кыргызстанский», «российский» и «испанский» Микадзе — один и тот же человек.



Месторождение «Карабулак» в Панфиловском районе Чуйской области — уже второй подход каталонского грузина с криминальным прошлым к кыргызскому золоту. Первая попытка успехом не увенчалась: в марте 2025 года «Клооп» и Temirov Live раскрыли переход месторождения «Насоновское» к Айбеку Алыбаеву и Георгию Микадзе. После этого ГКНБ (шеф которого тогда явно готовился стать президентом и следил за своим имиджем) был вынужден публично передать месторождение государству.

Получится ли это у знакомого Жоана Лапорты сейчас, после того как президент Кыргызстана Садыр Жапаров уволил своего друга и соправителя Камчыбека Ташиева, неясно.