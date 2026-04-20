Экс-главе управления ГКНБ по Бишкеку Эльдару Жакыпбекову по прозвищу «Эду» и бывшему сотруднику ведомства по Чуйской области Улана К. по прозвищу «Вазелин» продлили арест в СИЗО-1 Бишкека до 15 июня 2026 года.

Ранее Военная прокуратура возбудила дело против Жакыпбекова по статье «Коррупция», его подозревают в создании группировки из сотрудников ведомства, которые занимались личным обогащением.

Задержания чекистов

10 февраля в отставку был отправлен Камчыбек Ташиев, занимавший пост главы ГКНБ, следом должностей были лишены три его заместителя.

После увольнения Ташиева в генпрокуратуру поступило 386 жалоб на противоправные действия сотрудников ведомства, в том числе от бизнесменов. Генпрокурор Максат Асаналиев сообщил, что в Военная прокуратура расследует 18 уголовных дел по факту коррупции со стороны сотрудников ГКНБ. Восемь подозреваемых находятся под стражей, один — под домашним арестом.

«В рамках так называемой кустуризации некоторые сотрудники ГКНБ превышали свои полномочия и присваивали себе имущество граждан. Нужно провести тщательное расследование», — сказал генпрокурор.

Очевидно, он говорил об Эльдаре Жакыпбекове и его окружении. Кроме Жакыпбекова и «Вазелина» были задержаны:

Сыдык Дуйшенбиев по прозвищу «Пито», работал в 6 управлении ГКНБ, его называют «доверенным лицом» Жакыпбекова;

Начальник 6 управления (по борьбе с коррупцией) ГКНБ Тилек Абдыкалыков по прозвищу «Грудак»;

Неназваный сотрудник по прозвищу «Лизун».

В феврале был задержан экс-глава ОВД Балыкчы Чынгыз Токолдошов , его тоже связывали с Жакыпбековым;

Также был уволен начальник по кадрам ГУВД Чуйской области Руфат Абдуразаков, он муж сестры Жакыпбекова. Уволили и друга Жакыпбекова, заместителя начальника Первомайского РУВД Бишкека по оперативной работе Айзатбека Учбаева.

А 12 апреля был задержан экс-заместитель Ташиева Даниэль Рысалиев — после его отпустили под домашний арест. Помимо Рысалиева были задержаны бывший начальник 6-го управления Иссык-Кульской области и действующий сотрудник ГКНБ центрального аппарата. По предварительным данным, задержаны они по статье «Коррупция» после жалобы бизнесмена на поборы.

13 апреля задержали бывшего заместителя начальника управления ГКНБ по Нарынской области и несколько начальников отделов ГКНБ, среди которых начальник отдела по борьбе с кибермошенничеством, а также экс-начальник антикоррупционного отдела.

Также был задержан и другой заместитель Ташиева — Тимур Шабданбеков. Его подозревают в «Злоупотреблении должностным положением».