Первомайский райсуд Бишкека отпустил под подписку о невыезде Акылбека Маматова, владельца сети «Ред Петролеум», тесно связанного с экс-главой ГКНБ Камчыбека Ташиева.

Причем сообщается, что ходатайствовал об подписке о невыезде следователь, поэтому меру пресечения и изменили. Изначально Маматова отправляли в СИЗО до 13 июня.

О задержании Маматова стало известно 15 апреля, вместе с ним были задержаны сотрудники ГКНБ. Всех их подозревали в «Злоупотреблении служебным положением».

Маматов — фигурант расследований «Клоопа», также экс-депутат Эркин Жолдошалиев сообщал, что семья Маматовых ему угрожала уголовным делом.

Кто такие Маматовы?

Семье Маматовых у «Клоопа» посвящены расследования В кольце родных. Как семья нефтяных магнатов Маматовых обходит закон о госзакупках, Миллиард в семью. Как сын депутата стал одним из главных поставщиков топлива для государства и Нефтебаза Ташиева, заправки Атамбаева. Как близость к шефу ГКНБ помогла хозяину Red Petroleum.

Экс-депутат Абдимуктар Маматов входил в профильный топливно-энергетический комитет в парламенте — и в этот период его сын Акылбек Маматов стал вторым в стране поставщиком нефтепродуктов для государства.

У Маматова старшего до депутатства была целая карьера в нефтянном секторе. Он был главным инженером на предприятии «Ошгаз», затем стал директором Таш-Кумырской нефтебазы. В 1991 году Маматов возглавил Госкомнефтепродукт Джалал-Абадской области, а в 1996-м стал гендиректором совместного кыргызско-канадского предприятия «Кыргыз Петролеум Компани» — оно занималось добычей и переработкой нефти на построенном на деньги инвесторов нефтеперерабатывающем заводе. Это та самая компания, которая фигурировала в расследовании «Темиров лайв» несколько лет назад — тогда ей руководил племянник Камчыбека Ташиева Байгазы Матисаков.

В 2006 году Маматов возглавил совет директоров «Мунайзата», занимавшегося импортом нефти и нефтепродуктов. Спустя 10 лет бывший партнер Маматова по бизнесу Таабалды Каратаев обвинил его в рейдерском захвате.

По данным Минюста, семье Маматовых принадлежали около двух десятков компаний. Акылбек Маматов, кроме участвующих в госзакупках компаний «Альфа Ойл» и «Биорг Ойл», в разное время был учредителем и директором множества фирм. Кроме сына в бизнесе был задействован и племянник Санжар Абилов, он руководил «Кыргыз Нафта», которая занималась добычей угля. Она также получала госконтракты — известно о порядка 2300 госконтрактов на общую сумму 647 млн сомов.

«Альфа Ойл» Акылбека Маматова с 2019 по 2022 год компания подписала более 1800 контрактов на общую сумму 685 млн сомов. Причем пятая часть этих денег досталась компании без торгов – по договорам, заключенным с закупающими организациями напрямую.

Но и там, где торги формально были, конкуренция зачастую была не настоящей. Часто две компании семьи Маматовых одновременно участвовали в одних и тех же тендерах, и одна из них обязательно выигрывала. «Клооп» выяснил, что с августа 2020 года «Альфа Ойл» и «Кыргыз Нафта» как минимум 145 раз участвовали в тендерах только вдвоем, без конкурентов. Общая сумма заключенных в результате договоров – 25,7 млн сомов.

Получал бенефиты Акылбек Маматов не только из-за отца политика, но и из-за близости семьи к Камчыбеку Ташиеву. Так, например, в Оше заправки «Кыргызстан» задержанного предпринимателя Жалила Атамбаева были переименованы в «Ред Петролеум».

В 2024 году Ташиев якобы продал свою нефтебазу для строительства роддома — покупателем базы стал «Петро-Ресурс». Владеет компанией Акылбек Маматов.