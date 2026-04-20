Первомайский райсуд Бишкека сообщил об освобождении из СИЗО Нургазы Анаркулова. Оказалось, еще 7 апреля с ходатайством об изменении меры пресечения обратился следователь, и суд удовлетворил запрос.

В итоге Анаркулова отпустили под домашний арест до 10 июня. Анаркулов был задержан 17 февраля, после отставки с посты главы ГКНБ Камчыбека Ташиева. 19 февраля стало известно, что суд отправил его на два месяца в СИЗО-1 по делу о массовых беспорядках.

До ареста Анаркулов вкупе с главой телеканала «Регион» Откурбеком Рахмановым освещал отставку Камчыбека Ташиева с поста главы ГКНБ, предоставляя именно точку зрения бывшего главы спецслужб. Его называют сторонником Ташиева.

Анаркулов был членом партии «Мекенчил», 30 октября 2020 года его назначили заведующим отделом информационной политики аппарата президента.

Спустя год, в январе, Анаркулов был задержан АКС ГКНБ по подозрению в коррупции, тогда глава ведомства Камчыбек Ташиев сказал про своего однопартийца, что знает его только с хорошей стороны. После этого Анаркулова уволили.

В феврале 2021 года Анаркулов был отпущен под домашний арест.