Еще недавно ГКНБ был какой-то всесильной спецслужбой — с бесконечными функциями и возможностями. Однако после отставки Камчыбека Ташиева с поста главы ГКНБ ведомство ослабело — от него отделили Погранслужбу и Госохрану. Следом последовали многочисленные аресты сотрудников за коррупцию или превышение полномочий. Задерживали чекистов то МВД, то Военная прокуратура.

Однако следом и ГКНБ стал задерживать милиционеров — череда задержаний стала выглядеть как пинг понг между силовиками.

Кого и за что задержали?

15 февраля стало известно о задержании Эльдара Жакыпбекова, бывшего главы управления ГКНБ по Бишкеку. Следом стали задерживать связанных с ним чекистов, также были уволены связанные с ним милиционеры. Возбуждены дела по факту коррупции, а генпрокуратура сообщила, что задержанные чекисты присваивали себе чужое имущество.

Были задержаны экс-сотрудник ведомства по Чуйской области Улана К. по прозвищу «Вазелин»», сотрудник антикоррупционного управления №6 Сыдык Дуйшенбиев, по прозвищу «Пито», начальник 6 управления (по борьбе с коррупцией) ГКНБ Тилек Абдыкалыков по прозвищу «Грудак», неназванный сотрудник по прозвищу «Лизун».

Уже в феврале был задержан экс-глава ОВД Балыкчы Чынгыз Токолдошов, его тоже связывали с Жакыпбековым. А 17 марта по тому же делу задержали начальника ГКНБ по Чолпон-Ате Арсена Бекназарова. Вероятно по этому же делу был задержан 12 марта еще один сотрудник ГКНБ, его отпустили под домашний арест.

Также был уволен начальник по кадрам ГУВД Чуйской области Руфат Абдуразаков, он муж сестры Жакыпбекова. Уволили и друга Жакыпбекова, заместителя начальника Первомайского РУВД Бишкека по оперативной работе Айзатбека Учбаева.

27 февраля стало известно о том, что уже ГКНБ задержал двух сотрудников МВД — замначальника УВД и начальника отдела уголовного розыска УВД Первомайского района. Их подозревали в вымогательстве.

5 марта ГКНБ сообщил о задержании сотрудника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД по Ошу — его подозревали в мошенничестве.

3 апреля был задержан оперуполномоченный УВД Октябрьского Бишкека лейтенант милиции М. Н. М — по подозрению в мошенничестве.

12 апреля в МВД на допрос был вызван бывший заместитель Ташиева, экс-директор Координационного центра по обеспечению кибербезопасности Даниэль Рысалиев. После он был задержан, но вскоре его отпустили под домашний арест. Вместе с экс-заместителем главы ГКНБ Даниэлем Рысалиевым были задержаны бывший начальник 6-го управления Иссык-Кульской области и действующий сотрудник ГКНБ центрального аппарата. Их подозревали в коррупции.

Следом был задержан другой экс-зампред ГКНБ Тимур Шабданбеков, а также еще шесть сотрудников ГКНБ — их подозревали в «Злоупотреблении служебным положением».

14 апреля стало известно о задержании бывшего заместителя начальника управления ГКНБ по Нарынской области, нескольких начальников отделов ГКНБ, в том числе начальника отдела по борьбе с кибермошенничеством и также экс-начальника антикоррупционного отдела.

15 апреля ГКНБ задержал замначальника УВД Джалал-Абадской области К. К. И. и следователя СС УВД майора Т. А. Ж по подозрению в вымогательстве. Ведомство отметило, что пойманы они были с поличным при получении взятки. А 16 апреля по подозрению в вымогательстве взятки задержали трех оперуполномоченных ОВД Сокулукского района.

20 апреля стало известно, что ГКНБ задержал по подозрению в вымогательстве следователя УВД Ленинского района О. А. Ж. Отмечалось, что ведомство работало совместно со службой внутренних расследований МВД.

Уже 21 апреля сообщили, что милиционеры задержали замначальника отдела 6-го главного управления ГКНБ Б. Р., 1987 года рождения.

В этот же день уже ГКНБ сообщил, что еще 17 апреля провел задержания в СБНОН МВД. Были задержаны по подозрению в вымогательстве начальник отдела П. М. и оперативный сотрудник А. А.

Также стало известно, что ГКНБ проводят обыски в кабинетах службы общественной безопасности МВД Кыргызстана. Связано это с выдачей разрешительных документов на оружие охотникам.