Во время поездки в Ошскую область президент Садыр Жапаров встретился с жителями Кара-Сууйского района. Были там и торговцы рынка Кара-Суу — «Клооп» ранее выпускал расследование о беспределе со стороны руководства рынка, в частности базаркома Нурбека Эргешова. Пострадавших сотни.

Но высказаться в присутствии президента разрешили только одной женщине. Она рассказала, что вынуждена платить аренду за склад, который она ранее выкупила за собственные деньги и спросила, на каком основании начисляются платежи за аренду.

Президент не ответил на ее вопрос, но при этом заявил, что сам назначил Нурбека Эргешова руководителем рынка «Кара-Суу». «Парень по имени Нурбек, он стоит вон там. Он раньше руководил базаром в Москве. Этого парня я лично отправил [на рынок «Кара-Суу» ] и поставил ему задачу», —- сказал президент.

Жапаров призвал торговцев потерпеть, ведь вскоре будет построен новый торговый центр, и все их вопросы решатся.

«Мы построим торговый центр не хуже, чем в Бишкеке — самый современный торговый комплекс. Что касается вашей проблемы… вы ведь раньше выкупали места под контейнеры у базаркоммов, вот вы и говорите, что купили за 22 тысячи долларов. И добавляете, что сейчас платите 25 тысяч [сомов], хотя раньше платили по 6 тысяч. Мы всё это приведем в порядок.



Когда будем заселять в новый рынок, вопросы аренды будут решены на месте. Сейчас еще немного потерпите, и до «Кара-Суу» дойдем», — сказал президент. Впрочем, торговые центры на рынке уже строили — и от этого пострадали люди, магазины которых попросту снесли. Тогда торговцы сообщали нам, что в уже построенном, торговом центре продают по цене в несколько десятков тысяч долларов за павильон. А рядом строится еще один, площадью 182 тысячи квадратов, за 75 млн долларов.

В 2025 году базарком Кара-Сууйского рынка Нурбек Эргешов избил одного из торговцев. Тогда, в конце июня торговец Исламбек Халилов решил продать свой контейнер и пошел к базаркому Нурбеку Эргешову согласовать сделку. Но тот потребовал долю от стоимости контейнера. А после отказа Халилова начали бить по голове кулаком и телефоном.

Торговцы не раз жаловались на беспредел со стороны руководства рынка и Нурбека Эргешова.

Притеснение торговцев на Кара-Суу

Кара-Суу — второй по величине после «Дордоя» рынок Кыргызстана. Рынок возник еще в восьмидесятых, а при Бакиеве рынок стал объектом серьезных разборок. Его бывший совладелец Баяман Эркинбаев был убит, долю Баямана «национализировали». Эта доля называлась «Туратали». Точно так же называется госпредприятие, которое и сейчас официально управляет рынком.

В 2021 году, после прихода к власти Садыра Жапарова рынок возглавил Нурбек Эргешов. В 2023 году, госпредприятие «Туратали базары» под руководством Эргешова подписало договор о государственно-частном партнерстве с компанией «Торговый рынок Кара-Суу». Новый инвестор обещал вложить в рынок более 1 миллиарда сомов. Деньги пошли на строительство торгового центра. Правда, журналисты быстро выяснили, что хозяйка компании-инвестора приходится базаркому Эргешову матерью.

В 2023 году группа торговцев пожаловалась, что кроме земли под торговый центр, ему понадобились и соседние земли. Участки стали отбирать у частных собственников через суд.

Буквально в один день, были снесены магазины Турдушкан Ташиевой, расположенные рядом с рынком Кара-Суу, а внутри был товар. Магазины были не на территории рынка, а по соседству с ним. Но рядом с ними на рынке вырыли котлован — видимо, для строительства еще одного торгового центра. И магазин снесли. Таких, как Ташиева, на рынке Кара-Суу сотни.

«Президент только что назвал Нурбека «своим человеком». Значит он не будет считаться с нами. Президент сказал: «Я сам его выбирал, это мой человек». Этим он дал ему шанс. Теперь он будет притеснять нас еще сильнее. Нурбек сейчас издевается надо мной, говоря: «Как хорошо я снёс твой магазин и за одну ночь вывез весь твой товар»», — переживает теперь Ташиева, которая из-за действий Эргешова потеряла не только свой магазин, но и супруга.

Его сердце попросту не выдержало, когда снесли их магазин — ведь в него они вложили все свои деньги и брали кредиты. На средства от магазина обеспечивали образование детей — теперь возможности учиться в вузе у них нет.