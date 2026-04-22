Конфликт с экс-главой ГКНБ Камчыбеком Ташиевым пока не побудил президента Садыра Жапарова пересмотреть госконтракт с родственниками генерала на строительство нового стратегического тоннеля стоимостью $640 млн. Наоборот — за три года проект подорожал вдвое, узнал «Клооп», а его реализацию продлили до 49 лет.

Второй автомобильный тоннель на перевале Тоо-Ашуу, который связывает север и юг Кыргызстана, действительно будет построен. Это подтвердил 20 апреля Садыр Жапаров на встрече с жителями Сокулукского района. По словам президента, тоннель будут строить на условиях государственно-частного партнерства.

Сейчас строительство тоннеля оценивают в $640 млн и на него отводят 49 лет. Три года назад этот проект оценивали в $300 млн, а на его реализацию давали 30 лет, обнаружил «Клооп».



Как уже рассказывал «Клооп» в расследовании «Тоннель имени Ташиева», проезд по нему будет платным, а строить его будут компании приближенных и родственников всемогущего в прошлом генерала. Договор на строительство они заключили с министром транспорта, который приходится Ташиеву названным сыном.



При этом, как выяснил «Клооп», до лета 2030 года компания племянников Ташиева «Железобетон Строй» получит в управление производственную базу государственного «Авторемонтного завода».

«Железобетон Строй» была создана в 2024 году. Тогда же ее объявили одним из подрядчиков строительства академии «Барса» в Бишкеке на государственной земле. Хотя, по данным Минстроя, у компании нет лицензии на строительство.

В строительстве академии также участвуют фирмы других родственников и приближенных Камчыбека Ташиева. Сама франшиза академии «Барса» принадлежит компании друзей экс-главы ГКНБ и родственнику Садыра Жапарова.