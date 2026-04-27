Медиаэксперту Илиму Карыпбекову пожизненно запретили въезд в Россию. Он связывает это с тем, что критиковал российских пропагандистов.

Бывший глава КТРК Илим Карыпбеков сообщил в своих соцсетях, что Россия пожизненно запретила ему въезд на свою территорию. Ранее он посещал Россию, его долго допрашивали пограничники, но в страну впустили. Однако, когда он возвращался, ему вручили пожизненный запрет на въезд от ФСБ. Ведомство сообщило в документе, что при повторном въезде на территорию России Карыпбеков будет задержан, против него возбудят уголовное дело.

Медиаэксперт считает, что так ФСБ отреагировал на его критику в адрес российских СМИ в Кыргызстане.

«Я ранее говорил, что телеграм-канал «Салам Кыргызстан», а также «Спутник» и телеканал «Номад» ведут пропаганду в поддержку России и влияют на наше сознание. Вот и последствия», — говорит Карыпбеков.