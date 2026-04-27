Садыр Жапаров в интервью «Кактусу» обсудил дело против брата Камчыбека Ташиева Шайырбека, задержанного по делу «Кыргызнефтегаза». В первую очередь он отметил, что все другие задержанные по делу дали показания против бывшего депутата.

«По имеющейся информации, все ранее задержанные дали показания против него, и он признал свою вину. Закон должен быть единым для всех», — сказал президент.

Тем не менее у Ташиева есть шансы выйти на свободу — через «кустуризацию».

«Ранее все, кто был задержан ГКНБ и МВД, возмещали ущерб — при необходимости даже с избытком. После этого их освобождали. Так же должен поступить и Шаирбек Ташиев: сначала все вернуть и только потом выйти», — сказал Жапаров.

«Кустуризация» с присвоением

В недавнем интервью журналисту Ыдырысу Исакову президент рассказывал, что были случаи «присвоения» имущества, которое в пользу государства отдавали задержанные.

«Также говорят о случаях, когда имущество забирали якобы в пользу государства, а на самом деле присваивали — это машины, квартиры, денежные средства», — сказал Жапаров. «Клооп» таким случаям посвятил целую череду расследований — бенефициарами таких конфискаций стали в том числе люди из окружения президента Садыра Жапарова, экс-главы ГКНБ Камчыбека Ташиева и управляющего делами президента Каныбека Туманбаева.

О присвоении «кустуризированного» имущества говорил и генпрокурор Максат Асаналиев. Он сообщил, что в Военная прокуратура расследует 18 уголовных дел по факту коррупции со стороны сотрудников ГКНБ. Восемь подозреваемых находятся под стражей, один — под домашним арестом. С того интервью был задержан еще ряд бывших и действующих сотрудников ведомства.

«В рамках так называемой кустуризации некоторые сотрудники ГКНБ превышали свои полномочия и присваивали себе имущество граждан. Нужно провести тщательное расследование», — сказал генпрокурор.