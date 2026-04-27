Президент Кыргызстана Садыр Жапаров дал интервью «Кактусу». В нем он заявил, что ситуация с письмом 75 находилась под его контролем.

«Я отслеживал поступление данного обращения в Жогорку Кенеш, его движение вплоть до спикера и председателей профильных комитетов. (…) Когда вопрос собирались вынести на пленарное заседание парламента, я принял быстрые и решительные меры. Ситуация с самого начала находилась под контролем», — сказал президент.

Журналист спросил президента, связан ли «мандатопад» со стороны депутатов парламента с письмом 75. По словам президента, депутаты были интриганами.

«В Жогорку Кенеше сформировалась определенная группа, пытавшаяся вести политические интриги. После того как их замыслы не были реализованы, некоторые депутаты, причастные к происходящему, вероятно, осознали свою вину и в связи с этим сдали мандаты.Окончательные выводы будут сделаны по завершении следствия», — сказал он.

Ранее депутатка Эльвира Сурабалдиева публично заявила, что Камчыбек Ташиев был лишен должности за попытку переворота. Но президент — великодушный, поэтому Ташиев все еще на свободе.

«Президент — великодушный человек. Возможно, ему жаль Ташиева, потому что он его друг. Точно не знаю. Но президенту сейчас очень тяжело, потому что его давний друг пытался сместить его с должности. Возможно, именно это и стало основной причиной увольнения Ташиева», — сказала она.

Президент же говорит, что идет расследование — и причастность Ташиева определит суд.

«Наличие или отсутствие его причастности установят следствие и суд. В настоящее время расследование не завершено. После его завершения дело будет передано в суд. Окончательное решение, кто виновен, а кто нет, принимает суд», — сказал он.

Что говорил президент о письме 75 ранее?

Ранее президент рассказывал, что у депутатов спрашивали, за кого они — за Жапарова или «за генерала».

«Они начали собирать подписи, призывая к досрочных выборам, и начали сбивать с толку народ (…) В конце концов, у меня были факты, что они угрожали депутатам, некоторым госслужащим. Они говорили им: «Если вы не перейдете на нашу сторону, вам придётся иметь дело с генералом» Так что мне пришлось принять это решение [отправить в отставку главу ГКНБ Камчыбека Ташиева]», — говорил Садыр Жапаров.

Садыр Жапаров утверждает, что позвонил Камчыбеку Ташиеву и предупредил того о своем решении и причинах этого решения. Хотя окружение Ташиева передавало его цитаты, пока тот был в Германии — например, о том, что он узнал о своей отставке из указа президента, и что такого решения он не ожидал.

«Я верю, что приняв такое быстрое решение, я спас своего друга. Иначе эти аксакалы и карасакалы могли увести его не туда (…) Если бы Камчыбек Ташиев не был снят со своей должности, усилия тех, кто добивался раскола среди госслужащих, возымели бы силу. Из-за этого мне пришлось отправить друга в отставку», — говорил президент.

После президент Садыр Жапаров заявил, что они с Камчыбеком Ташиевым останутся друзьями, но должности тот больше занимать не будет.

«Мы останемся друзьями. Но этот человек не придет на государственную должность. Пусть друг отдохнет, займется своим здоровьем», — говорит президент.

По мнению президента, бывшему главе главной спецслужбы страны необходимо почистить свое окружение.

«Пусть избавится и очистится от окружения из так называемых «аксакалов и коксакалов». Следственные органы всесторонне разберутся и установят все обстоятельства. Конечно, сейчас он не скажет спасибо. Будет расстроен. Но спустя годы скажет: «Друг, тогда ты поступил правильно», — и поблагодарит», — считает глава государства.

Что было в письме 75?

9 февраля кыргызстанские СМИ распространили открытое обращение к президенту Садыру Жапарову и спикеру парламента Нурбеку Тургунбеку уулу. Письмо подписали 75 человек, среди которых были экс-депутаты, экс-премьер-министр, экс-министры, бывшие чиновники более низкого ранга, олимпийский чемпион, деятели культуры и науки и так далее. В письме они просили назначить выборы президента на 2026 год, а не на январь 2027 года.

Свою просьбу подписанты обосновали тем, что в обществе идет жаркая дискуссия о дате проведения президентских выборов. Связана эта дискуссия с действием двух конституционных норм: прежней Конституции, по которой был избран действующий президент, и новой Конституции, по которой сегодня функционирует государственная власть.

Авторы письма подчеркнули, что вновь избранный президент и его новая команда получат возможность продолжить успешные дела и решить имеющиеся серьезные проблемы.

Успехи и проблемы авторы письма тоже описали. Примечательно, что авторы письма к успехам отнесли решение вопросов в тех сферах, за которые отвечал глава ГКНБ Камчыбек Ташиев.

10 февраля президент Садыр Жапаров подписал указ о прекращении полномочий замглавы кабинета министров и главы ГКНБ Камчыбека Ташиева.