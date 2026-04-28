28 апреля замминистра финансов Жибек Дуйшеева на заседании комитета Жогорку Кенеша по финансам представила распоряжение кабмина о кредите в 36 млн долларов компании ранее задержанного Акылбека Маматова. Кредит должен выдать государственный «Элдик банк» компании «Альфа Ойл». Дуйшеева сообщила, что компании и ранее выдавали кредит и она его выплатила.

Представитель «Альфа Ойл» сообщил, что на этот кредит будут закуплено топливо и дизель в Беларуси — для «обеспечения нужд населения». Поручителем выступит госфинхолдинг.

«Если вовремя не выплатят, мы должны будем это сделать», — сообщила Дуйшеева.

Тогда депутат Дастан Бекешев уточнил — является ли «Альфа Ойл» компанией «Ред Петролеум», владельца которой недавно задерживали. Представитель компании это подтвердил. И Бекешев задал вопрос — какие могут быть гарантии, если предприниматель под следствием?

Замминэкономики Беназир Нурланова ответила, что это «вопрос топливно-экономической безопасности страны». В результате члены парламентского комитета одобрили распоряжение кабмина.

За что был задержан Акылбек Маматов?

О задержании Акылбека Маматова стало известно 15 апреля, вместе с ним были задержаны сотрудники ГКНБ. Всех их подозревали в «Злоупотреблении служебным положением». Изначально Маматова отправляли в СИЗО до 13 июня.

Но вскоре Первомайский райсуд Бишкека отпустил Маматова под подписку о невыезде. Причем сообщается, что ходатайствовал об подписке о невыезде следователь, поэтому меру пресечения и изменили.

Маматов — фигурант расследований «Клоопа», также экс-депутат Эркин Жолдошалиев сообщал, что семья Маматовых ему угрожала уголовным делом. Маматовы — приближенные экс-главы ГКНБ Камчыбека Ташиева.

Отца Акылбека Маматова — экс-депутата Абдимуктара Маматова — обвиняли в рейдерском захвате. А пока он входил в профильный топливно-энергетический комитет в парламенте, его сын Акылбек Маматов стал вторым в стране поставщиком нефтепродуктов для государства. По данным Минюста, семье Маматовых принадлежали около двух десятков компаний.

Получал бенефиты Акылбек Маматов не только из-за отца политика, но и из-за близости семьи к Камчыбеку Ташиеву. Так, например, в Оше заправки «Кыргызстан» задержанного предпринимателя Жалила Атамбаева были переименованы в «Ред Петролеум».

В 2024 году Ташиев якобы продал свою нефтебазу для строительства роддома — покупателем базы стал «Петро-Ресурс». Владеет компанией Акылбек Маматов.