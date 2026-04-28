В интервью «Кактусу» президент Кыргызстана Садыр Жапаров заявил, что его семья не участвует в государственных делах.

«Не только мои дети, но и в целом никто из членов моей семьи и родственников не участвует в государственных делах. С самого начала я жестко обозначил близким и родственникам: «Не будем повторять ошибок прежних президентов»», — заявил президент. Вероятно, под прежними президентами он имеет в виду первого и второго свергнутых — Аскара Акаева и Курманбека Бакиева, члены семей которых были чиновниками и политиками.

Однако, утверждая, что его родственники не участвуют в «государственных делах», президент лукавит. После его прихода к власти некоторые его родственники получили должности.

В ноябре 2020 года стало известно, что новый глава госучреждения «Унаа» — сват Жапарова Турусбек Тумонбаев. Вскоре последний стал фигурантом журналистского расследования.

Сватом Жапарова оказался и назначенный в руководство госслужбы миграции Таштанбек Каймазаров. Глава Счетной палаты также является родственником Жапарова — он возглавил ведомство в феврале 2021 года.

В декабре 2022 года Жапаров породнился с министром внтуренних дел Уланом Ниязбековым. Племянник Жапарова стал мужем дочери Ниязбекова.

Но есть у президента и более близкие родственники — сестры, братья и дети. Они после прихода к власти Садыра Жапарова стали талантливыми бизнесменами.

«Они занимаются делами, не связанными с государством и политикой. Среди них есть и те, кто привлекает инвесторов в Кыргызстан», — говорит в интервью Садыр Жапаров.

Такие родственники не раз были фигурантами расследований «Клоопа».

Например, племянник президента Эскат Нуркожоев владеет пятью компаниями.

Сестра президента Райкан Жапарова открыла совместный бизнес с сыном владельца рынка «Дордой» Аскара Салымбекова — сразу после задержания и «кустуризации» одного из семьи Салымбековых.

А невестка президента Бурул Кыштобаева, жена Сабыра Жапарова, стала партнером крупных бизнесменов, таких как экс-мэр Азиз Суракматов, экс-владелец завода ЖБИ Александр Полянский. Это тоже чудесным образом произошло после ареста того же Суракматова, ареста имущества Полянского, а после задержания Александра Сана Кыштобаева стала соучредителем его компании «Сан-Сити».

«Если говорить о моем младшем сыне, то, находясь в гуще политических процессов и на государственной службе, я иногда задумываюсь, достаточно ли внимания я уделял своим детям», — говорит о Нурдоолоте Нуркожоеве в интервью президент.

Потому, по словам президента, Нурдоолот Нуркожоев и сопровождает его на государственных встречах, выступая на них переводчиком.

Только вот третий сын Садыра Жапарова, Нурдоолот, 20 октября стал соучредителем нового банка «Берекет» — в 21 год. И когда об этом стали говорить люди и писать СМИ, президент заявил, что якобы предложил открыть цифровой банк основатель Binance Чанпэн Чжао — сам Чжао это опроверг.

Тем не менее был открыт «Берекет» — в котором сын президента будет «приобретать опыт» — только не как стажер или обычный сотрудник, а, судя по всему, в должности соучредителя.

«Рустам и Нурдоолот получили образование в области экономики и финансов. Конечно, пока нельзя сказать, что у него большой опыт. Но со временем он его приобретет. Молодежь сегодня осваивает новые направления гораздо быстрее, чем мы», — говорил тогда Садыр Жапаров.

Садыр Жапаров уверен — его семья принесет пользу, а не вред.

«Я не допускаю своих братьев к должностям или государственным учреждениям. У меня достаточно влияния и возможностей, чтобы это обеспечить. Никто из них не будет использовать государственные структуры в личных целях. Они могут приносить пользу, но не причинят вреда», — сказал он в своем свежем интервью.